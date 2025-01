Sabotage d'un câble électrique en Baltique: les autorités finlandaises annoncent inspecter le pétrolier

Des garde-côtes finlandais arrêtent un bateau qui tentait d'atteindre le pétrolier Eagle S ancré près du port de Kilpilahti à Porvoo, sur le golfe de Finlande le 30 décembre 2024 ( Lehtikuva / Jussi Nukari )

L'agence finlandaise des transports a annoncé jeudi inspecter le pétrolier Eagle S, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe et d'être à l'origine d'une panne sur un câble électrique sous-marin en mer Baltique.

Parallèlement, la société Fingrid, opératrice du câble, a indiqué avoir demandé la saisie du navire. "Fingrid a déposé aujourd'hui auprès du tribunal d'Helsinki une demande de saisie du navire Eagle S afin de garantir sa demande d'indemnisation pour les dommages subis par la liaison EstLink 2", a-t-elle écrit dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'agence finlandaise des transports et des communications Traficom avait annoncé lancer une inspection du pétrolier, un contrôle qui intervient en plus de l'enquête engagée par la police finlandaise.

L'Eagle S, battant pavillon des îles Cook, est soupçonné d'avoir endommagé le jour de Noël en mer Baltique le câble sous-marin électrique EstLink 2 reliant la Finlande à l'Estonie, depuis hors service.

Fingrid va mener une nouvelle inspection du câble pour déterminer la nature exacte des dommages et commencer les réparations.

"Nous commençons demain pour déterminer l'échelle des dommages et rassembler les informations nécessaires pour réparer", a dit à l'AFP un responsable de Fingrid, Kimmo Nepola.

Le navire a été arraisonné puis déplacé sous escorte vers la rade du port de Kilpilahti, à 40 kilomètres à l'est d'Helsinki, où les enquêteurs l'inspectent et interrogent son équipage d'une vingtaine de membres.

Depuis mardi, sept marins sont soupçonnés et interdits de déplacement.

L'Eagle S est suspecté d'appartenir à la "flotte fantôme" russe. Ce terme désigne les navires qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers russes faisant l'objet d'un embargo.

L'Otan a annoncé vendredi qu'elle allait renforcer sa présence militaire en mer Baltique.

De nombreux incidents similaires ont eu lieu dans la Baltique depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Ces actions, ciblant notamment les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte de la "guerre hybride" entre la Russie et les pays occidentaux, dans ce vaste espace maritime bordé par plusieurs membres de l'Otan où Moscou dispose également de points d'entrée.

Deux câbles de télécommunications ont ainsi été coupés les 17 et 18 novembre dans les eaux territoriales suédoises. Un vraquier battant pavillon chinois, le Yi Peng 3 - qui se trouvait au-dessus de la zone au moment où cela s'est produit - a été dans le viseur de Stockholm.

L'Union européenne a annoncé des mesures pour "protéger les câbles sous-marins, notamment en améliorant l'échange d'informations, en mettant en œuvre de nouvelles technologies de détection ainsi que des capacités de réparation sous-marine et en coopérant au niveau international".