information fournie par So Foot • 26/04/2024 à 21:42

Sabitzer, la Ruhr de la fortune

Qualifié en demi-finales de Ligue des champions, le Borussia Dortmund doit beaucoup à la renaissance de Marcel Sabitzer. Après avoir traversé comme un fantôme ses passages au Bayern Munich et à Manchester United, l’Autrichien retrouve Leipzig où il a explosé, à l’orée d’une fin de saison où il pourrait changer beaucoup de choses dans la Rurh.

Un duel pour une place en Ligue des champions, à trois jours d’en disputer les demi-finales. Voilà le programme qui attend le Borussia Dortmund avant de se rendre à Leipzig, ce samedi à 15h30 (le RBL est quatrième avec 59 points, le BvB cinquième avec 57 unités). Une belle façon d’aborder la double confrontation face au Paris Saint-Germain, en faisant monter l’intensité et se donnant de la confiance, une semaine après être passé à quelques secondes de faire tomber l’imbattable Bayer Leverkusen. Le droit de rêver à un succès de prestige, le Borussia le devait d’abord au sens du but retrouvé de Niclas Füllkrug, mais aussi au centre parfait d’un Marcel Sabitzer décisif pour le troisième match consécutif, une première pour lui depuis décembre 2020.

Il aime la Ligue des champions

Évoluant dans un rôle de milieu axial, l’ancienne pépite de Leipzig a redonné du liant à une carrière qui s’effritait dans des clubs prestigieux (Bayern Munich, Manchester United) où il n’a pas trouvé sa place. Son expulsion début mars face au Werder Brême, pour un geste mal maîtrisé plus que méchant, aurait pu casser sa dynamique. Au contraire, Sabitzer se montre très en cannes depuis. La quintessence de ce retour en grâce a eu lieu il y a 10 jours, lors du quart de finale retour de C1 face à l’Atlético de Madrid. Avec un but, celui de la qualification, et deux passes décisives, il a été impliqué sur les trois derniers pions des siens. Au point que Julian Brandt, désigné homme du match par l’UEFA, a voulu lui remettre le trophée.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com