Saad Abid : "Si le foot doit devenir écolo, ça risque de devenir extrême"

Le Maroc n'a toujours pas encaissé de but dans cette Coupe du monde, mais ces clean sheets ne se limitent pas au rectangle vert. En tribune, Saad Abid et son association Bahri ont insufflé la dynamique du nettoyage des tribunes. Pour l'image de son pays, mais surtout pour y changer quelques mentalités.

Je travaille avec une équipe de créateurs de contenus marocains, des gens qui comptent en cumulé 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. On voulait faire vivre le Mondial aux Marocains qui n'ont pas pu venir, en mettant en avant notre culture, nos traditions, notre pays, comme des ambassadeurs, mais aussi profiter de cette Coupe du monde et de la présence de la sélection nationale pour donner une bonne image du public marocain. Généralement, dans notre pays, quand il y a des derbys, ça part en couille. Il y a de la casse, et les stades sont laissés dans un sale état. J'avais deux idées en tête avant d'arriver ici : nettoyer les stades comme peuvent le faire les Japonais depuis de nombreuses années et former une carte du Maroc visible depuis les airs avec les supporters. Malheureusement ici, les drones, c'est impossible. Je me suis donc concentré sur le premier objectif. Ça a pris, mais ça m'a donné envie de refaire le truc avec encore plus de monde pour le match contre le Canada.

