S&P laisse la note du Royaume-Uni inchangée

L'agence de notation Standard and Poor's a laissé la note du Royaume-Uni inchangée vendredi, ainsi que sa perspective stable, soulignant que les autorités britanniques avaient déployé toute une gamme de mesures pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus.

L'agence a maintenu à "AA" la note de la dette à long terme du pays, la troisième meilleure note sur l'échelle de S&P, correspondant à un émetteur de très bonne qualité.

"Nous nous attendons à ce qu'en 2020, l'économie britannique va se contracter de l'ordre de 6,5% et que les finances publiques vont se détériorer avant une consolidation avec la reprise de l'économie", indique S&P dans un communiqué.

L'agence indique toutefois que la note pourrait être mise sous pression si la reprise économique se montrait significativement plus faible que prévu, rendant le rétablissement des finances publiques plus difficile. Cela pourrait se produire si les exportations de marchandises et de services perdaient leur accès aux marchés européens et si la livre sterling se retrouvait sous pression.

A l'inverse, la note pourrait être améliorée si, dans le cadre des négociations avec l'Union européenne, des secteurs clé comme les services gardaient leur accès aux marchés européens sans droits tarifaire pénalisants ou autres barrières non-tarifaires, souligne S&P.