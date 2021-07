Alors que l'exécutif craint une quatrième vague de Covid-19, "des mesures fortes sont nécessaires", estime jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, quitte à revenir sur l'arrêt progressif des aides si de nouvelles restrictions devaient être mises en place.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 6 juillet 2021 à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le variant Delta du Covid-19 va-t-il repousser la fin du "quoi qu'il en coûte" ? Alors qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer la semaine prochaine de nouvelles mesures pour éviter qu'"une quatrième vague rapide" ne percute la sortie de crise, Bruno Le Maire a d'ores et déjà prévenu que "s'il y a une nouvelle vague qui doit amener de nouveaux soutiens, nous répondrons présent".

Tout comme le reste de l'exécutif, le ministre de l'Economie et des Finances a fait part jeudi 8 juillet de son inquiétude face à la situation sanitaire, qu'il qualifie de "préoccupante". "Des mesures fortes sont nécessaires", a-t-il estimé sur BFMTV , quitte à revenir sur l'arrêt progressif des aides si de nouvelles restrictions devaient être mises en place.

"Le 'quoi qu'il en coûte' c'est le bouclier contre les conséquences sociales et économiques de la crise. Ce bouclier aujourd'hui on peut le retirer parce que la pandémie se retirait. S'il y a une nouvelle vague pandémique et que nous sommes amenés à de nouvelles mesures qui pourraient entraver l'activité économique, nous n'en sommes pas là du tout, il est légitime que l'on ressorte le bouclier de protection" , a assuré M. Le Maire.

Alors que l'activité est bien repartie depuis le mois de mai et la levée des restrictions, le fonds de solidarité est censé s'éteindre progressivement à la fin août, sous réserve de la poursuite de l'amélioration de la situation sanitaire. Le recours au chômage partiel, lui, doit basculer petit à petit vers le dispositif d'activité partielle de longue durée mis sur pied l'an dernier.

"J'aimerais bien pouvoir me passer de ces dispositifs, parce qu'il sont coûteux, pénalisants pour tous ceux qui travaillent, évitons d'avoir à ressortir ce bouclier", a martelé le locataire de Bercy, en lançant "un appel à la mobilisation générale pour nous vacciner tous et éviter cette quatrième vague". Bruno Le Maire n'est pour autant pas "favorable à une vaccination générale obligatoire" et en appelle "à la conviction et au sens citoyen de chacun".

E n 2020, le "quoi qu'il en coûte" a coûté à l'Etat français 168 milliards d'euros , avait indiqué début mai le ministre de l'Economie. "Une partie est liée aux dépenses pour le fonds de solidarité, les exonérations de charges, l'activité partielle, ce qui représente environ 40 milliards d'euros. Tout le reste est lié aux pertes de recettes de l'Etat", précisait-il.