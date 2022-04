"S'assurer que la Russie rende des comptes" : réunion entre les Etats-Unis et leurs alliés prévue ce mardi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Le président américain évoquera, "avec les alliés et partenaires" des Etats-Unis dont la liste n'a pas été dévoilée, le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes", a précisé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Kiev assure que Moscou a déclenché dans le Donbass une nouvelle phase de son attaque. Dans ce contexte, le président américain Joe Biden participera ce mardi 19 avril à une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine, a indiqué la Maison Blanche.

Cette rencontre a lieu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait débuté lundi une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine, nouvel objectif stratégique des forces russes, après leur retrait de la région de Kiev. Une partie de ce territoire ukrainien est déjà entre les mains de forces séparatistes pro-russes depuis 2014.

Interrogé lundi sur de nouvelles mesures ou sanctions contre la Russie, le porte-parole du Département d'Etat Ned Price a indiqué que Washington continuerait à accroître les sanctions financières et autres mesures économiques contre la Russie afin de lui faire payer le coût de son invasion de l'Ukraine lancée le 24 février.

"Plus que jamais nécessaire" d'arrêter les importations européennes de pétrole russe

Ce mardi sur Europe 1 , le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a martelé qu'il est "plus que jamais nécessaire" de cesser les importations européennes de pétrole russe. "Nous avons toujours dit que nous voulions un embargo sur le charbon, c’est fait, et un embargo sur le pétrole russe", a-t-il fait valoir.

"Quand vous voyez ce qui se passe dans le Donbass , plus que jamais, il est nécessaire d’arrêter les importations de pétrole depuis la Russie", a souligné Bruno Le Maire.

"Je suis convaincu que la réalité de la situation en Ukraine fera bouger les lignes. Si on est attachés comme nous à la liberté et à la protection du peuple ukrainien, il faut aller au bout de son raisonnement et ne pas financer la guerre" en achetant du pétrole à la Russie. En 2021, Moscou a fourni 30% du brut et 15% des produits pétroliers achetés par l'UE.

Un approvisionnement dont certains pays européens sont particulièrement dépendants. Bruno Le Maire "espère" les convaincre, "dans les semaines qui viennent, qu’il faut arrêter d’importer du pétrole de Russie", a-t-il souligné mardi. "Quelle est la première source de devises depuis plusieurs années pour le pouvoir de Vladimir Poutine ? Ça n’est pas le gaz, c’est le pétrole", a assuré le ministre.