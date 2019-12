Russie : un ours blanc recouvert de graffitis alarme les scientifiques

Les images d'un ours polaire en liberté sur lequel est peint le mot T-34, nom d'un célèbre tank soviétique, alarmaient mercredi des scientifiques russes. Ils craignent que la peinture dérange l'ours en chasse en gâchant son camouflage.La vidéo de l'ours a été publiée lundi sur Facebook par Sergueï Kavry, un membre de l'organisation World Wildlife Fund (WWF) en Russie, avant d'être reprise par les médias locaux russes. Dans sa publication, Sergueï Kavry dit craindre que les énormes signes peints sur le flanc de l'animal l'empêchent de chasser et le condamnent à mourir de faim. « Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne sera plus capable de chasser discrètement », a-t-il écrit. L'origine du tag encore incertaineLes médias russes n'arrivent à pas s'accorder sur l'origine de ce tag est encore incertaine. Anatoli Kotchnev, chercheur à l'Institut des problèmes biologiques du Grand Nord, a déclaré à l'agence de presse Ria Novosti que l'hypothèse d'une oeuvre de « blagueurs » était privilégiée. Il s'est également inquiété pour l'ours : « au début, jusqu'à ce qu'il se lave, ça va être compliqué pour lui de chasser », a-t-il ajouté.Selon ceux-ci, des scientifiques auraient marqué l'ours alors qu'il s'aventurait à la recherche de nourriture près d'une localité habitée dans l'Arctique.Mais selon d'autres médias locaux, comme Severpress, basé dans l'Arctique, le signe aurait plutôt été peint par une expédition scientifique en Nouvelle-Zemble, un archipel quasi inhabité de la mer de Barents dans le Grand nord russe.Les ours se rapprochent des villes pour chercher de la nourritureLe média cite Ilia Mordvintsev, un scientifique qui assure que des membres d'une expédition avaient endormi l'ours qui fouillait une décharge. Ils l'ont marqué puis l'ont transporté à bonne distance du site, pour voir s'il reviendrait. Et selon cet expert, le signe T-34 correspondrait ...