Russie: un militaire tué dans l'explosion d'une voiture

Un militaire russe marche sur les lieux de l’explosion d’une voiture à Saint-Pétersbourg, le 12 novembre 2026 ( AFP / STRINGER )

Un militaire russe a été tué jeudi dans l'explosion à l'origine encore indéterminée d'une voiture à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, a indiqué le comité d'enquête local qui annonce l'ouverture d'une enquête pour "meurtre".

Plusieurs militaires russes ont été la cible d'assassinats sur le sol russe depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022.

Le militaire, qui avait le grade de colonel selon des médias locaux, a péri dans "l'explosion d'une voiture dans le district de Pouchkinski", dans le sud de Saint-Pétersbourg, a annoncé le comité d'enquête dans un communiqué.

Les enquêteurs et la police tentent "d'établir toutes les circonstances" de l'explosion, ajoute le communiqué.

Une journaliste de l'AFP a vu la carcasse d'un véhicule noir déformé par l'explosion, et des policiers et experts inspectant les lieux.

Fin août, l'explosion d'un véhicule, dans le même district de Saint-Pétersbourg, avait tué un autre militaire et grièvement blessé son épouse. Selon le média local Fontanka, l'homme qui avait alors perdu la vie était un lieutenant-colonel de l'armée russe servant dans les forces de défense antiaérienne.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les services secrets ukrainiens ont revendiqué ou ont été accusés de plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats d'officiers militaires russes et de personnalités publiques soutenant le conflit.

Plusieurs généraux russes et responsables locaux installés par Moscou dans les territoires ukrainiens occupés ont été tués ou blessés dans des attentats à la bombe ces dernières années.

Le plus haut responsable militaire russe à avoir péri dans un attentat revendiqué par l'Ukraine est le général Igor Kirillov, commandant des forces de défense radiologique, chimique et biologique, qui a été tué près de son immeuble à Moscou en décembre 2024.