Russie: Poutine met en garde contre une "guerre civile après la "trahison" du chef de Wagner

Le président russe Vladimir Poutine s'est vigoureusement dressé samedi contre la "trahison" du chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Progojine, en pointant le risque de "guerre civile".

L'armée russe a commencé à mener "des actions opérationnelles et de combat nécessaires" dans la région de Voronej, frontalière de l'Ukraine, à quelque 600 km au sud de Moscou, a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Alexandre Goussev.

En complet noir, l'air grave et le ton martial, le chef du Kremlin, qui fait face à un défi sans précédent depuis son arrivée au Kremlin fin 1999, s'est adressé à 07H00 GMT sans le nommer à l'homme qui ose le défier, accusant "les traitres" à la nation russe et promettant de les "punir".

"C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple", a déclaré M. Poutine dans une adresse à la nation. "Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" de M. Prigojine, a-t-il affirmé.

Poutine "se trompe profondément" et que ses combattants ne se "rendront pas", a rétorqué le chef de Wagner.

"Nous sommes des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit", a ajouté Prigojine qui s'en prend pour la première fois à maître du Kremlin.

Plus tôt, Prigogine avait affirmé tenir le quartier général de l'armée russe à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine, et contrôler plusieurs sites militaires.

A noter que Voronej se trouve à mis chemin entre Moscou et Rostov.

"Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome", avait dit Progojine dans une vidéo diffusé sur Telegram.

Pour contrebalancer cette rébellion ouverte lancée contre Moscou, les dirigeants des deux chambres du Parlement ont appelé à soutenir "la consolidation des forces" ainsi que le "président Vladimir Poutine, le commandant-en-chef", a déclaré sur Telegram le président de la chambre basse, Viatcheslav Volodine.

"La force" de la Russie réside dans "l'unité (...) et notre intolérance historique pour les trahisons et les provocations", a renchéri la présidente de la chambre haute, Valentina Matvienko.

Les dirigeants installés par la Russie dans les régions de Donetsk et de Lougansk (est), ainsi que Zaporijjia et Kherson (sud) ont fait de même, déclarant dans des communiqués séparés publiés sur Telegram, que leurs régions respectives sont "avec le Président!".

Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou où le "régime d'opération antiterroriste" vient d'être instauré, conséquence directe de la menace de Prigogine qui avait lancé dans un message audio sur Telegram : "On continue, on ira jusqu'au bout" et "nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route".

Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a insisté sur l'"évidente" faiblesse de la Russie, soutenant que son pays protège l'Europe "du mal et du chaos" russe.

"Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu'il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", avait martelé Prigogine.

This video grab taken from handout footage posted on June 24, 2023 on the Telegram account of the press service of Concord -- a company linked to the chief of Russian mercenary group Wagner, Yevgeny Prigozhin -- shows Yevgeny Prigozhin speaking inside the headquarters of the Russian southern military district in the city of Rostov-on-Don. The head of Wagner mercenary group Yevgeny Prigozhin announced on June 24, 2023 that he was inside the army headquarters in Rostov-on-Don in southern Russia, and that his fighters controlled the city's military sites. ( TELEGRAM/ @concordgroup_official / Handout )