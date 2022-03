Russie : le spectre du défaut de paiement se rapproche

Un défaut de paiement de Moscou serait une première depuis 1998.

Le retrait du liquide des comptes en devises étrangères ouverts dans les banques russes sera par ailleurs limité à 10.000 dollars américains jusqu'au 9 septembre

Après les vagues de sanctions prises contre la Russie, 'agence de notation Fitch a de nouveau abaissé la note qu'elle accorde à la dette du pays, décision signifiant que le risque d'un défaut souverain est à ses yeux "imminent". Fitch, comme les autres grandes agences S&P Global Ratings et Moody's, avait déjà placé début mars la note de la dette à long terme du pays dans la catégorie des pays susceptibles de ne pas pouvoir rembourser leur dette en raison de l'accumulation de sanctions économiques à son encontre après l'invasion de l'Ukraine.

L'agence a décidé mardi de la rétrograder encore, de "B" à "C", au vu des "évolutions qui ont sapé davantage la volonté de la Russie de rembourser la dette publique". Or, plus cette note sera basse, moins les prêteurs feront confiance au pays et moins celui-ci pourra emprunter de l'argent à des taux d'intérêt raisonnables. Pour justifier sa décision, Fitch évoque un décret présidentiel signé le 5 mars qui pourrait autoriser la Russie à rembourser les créanciers de certains pays en roubles plutôt qu'en devise étrangère. L'agence mentionne aussi une décision de la banque centrale russe de restreindre le transfert de certaines obligations aux non-résidents.

"Plus généralement, le renforcement des sanctions et les propositions susceptibles de limiter le commerce de l'énergie augmentent la probabilité d'une réponse politique de la Russie incluant au moins un non-paiement sélectif de ses obligations souveraines", souligne Fitch. Il est aussi possible que des barrières techniques comme le blocage de transferts de fonds empêchent le remboursement de la dette.

Le rouble plonge encore

Mardi soir, la Banque centrale de Russie a annoncé la suspension des ventes de devises étrangères pour une durée de six mois, jusqu'au 9 septembre. Entre le 9 mars et le 9 septembre 2022, "les banques ne pourront pas vendre de devises étrangères aux citoyens", indique le communiqué de l'institution, en précisant que les Russes pourront cependant échanger des devises étrangères contre des roubles pendant cette période "à n'importe quel moment et à n'importe quel montant". Le retrait du liquide des comptes en devises étrangères ouverts dans les banques russes sera par ailleurs limité à 10.000 dollars américains jusqu'au 9 septembre, le reste ne pouvant être retiré qu'en roubles selon le taux de change en vigueur, selon la même source.

Quelle que soit la devise du compte, le retrait ne pourra être effectué qu'en dollars américains et uniquement à la caisse, précise le communiqué, indiquant que le délai pour toute opération de ce genre devrait être de "plusieurs jours" Le rouble a battu lundi de nouveaux records historiques de faiblesse face aux devises occidentales au moment où la Russie est frappée par des sanctions occidentales sans précédent, qui ont visé notamment la Banque centrale et les plus grandes banques russes.