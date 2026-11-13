Russie: le PIB progresse de 1 % au 3e trimestre, selon des résultats préléminaires

( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

L'économie de la Russie a progressé de 1 % au troisième trimestre sur un an, selon des données préliminaires publiées vendredi par l'agence publique des statistiques (Rosstat), la croissance restant pénalisée par les méfaits de la guerre en Ukraine.

Ce résultat au troisième trimestre est supérieur aux prévisions publiées fin octobre par le ministère de l'économie, qui tablait sur une croissance de 0,6 % sur un an.

Au deuxième trimestre 2026, selon Rosstat, l'économie russe avait connu une croissance de 1,3 % sur un an, un rebond après une contraction de 0,2 % au trimestre précédent qui avait marqué son premier recul trimestriel depuis trois ans.

Le Kremlin a dépensé sans compter pour financer son offensive en Ukraine, ce qui a dans un premier temps dopé la croissance économique russe.

Mais ces dépenses massives ont aussi gonflé l'inflation et causé une pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs économiques non militaires, des problèmes structurels qui demeurent, de même que les nombreuses sanctions internationales visant son économie.

La hausse des prix du pétrole, entraînée par la guerre au Moyen-Orient démarrée fin février, avait offert à Moscou un répit à court terme.

Ces derniers mois, les attaques ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières et énergétiques russes ont aussi pesé sur les exportations de pétrole du Kremlin, vitales pour son budget.

La guerre a aussi fragilisé les finances publiques russes, qui affichent un déficit chaque année depuis le lancement fin février 2022 de l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine.

Au cours des dix premiers mois de 2026, le déficit budgétaire a atteint 5.234 milliards de roubles (56,8 milliards d'euros au taux actuel), soit 2,3 % du PIB, selon des estimations du ministère russe des Finances publiées en début de semaine.

Pour combler le déficit budgétaire, la Russie a puisé dans le portefeuille des Russes ordinaires en augmentant la TVA de deux points de pourcentage dès cette année.

Pour autant, elle reste l'un des pays développés les moins endettés au monde : environ 19 % du PIB en 2026, selon les prévisions du FMI.

Moscou dispose aussi d'un fonds souverain dont les actifs liquides s'élevaient, début novembre, selon le ministère des Finances, à 3.600 milliards de roubles (environ 41,6 milliards d'euros) pour une valeur totale d'environ 13.000 milliards de roubles (142,5 milliards d'euros).