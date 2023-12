Russie: le maestro pro-Kremlin Valeri Guerguiev nommé directeur du Bolchoï

Le chef d'orchestre russe Valery Guerguiev lors du IXe Forum culturel international de Saint-Pétersbourg, le 17 novembre 2023 à Saint-Pétersbourg ( POOL / Mikhail METZEL )

Le gouvernement russe a nommé vendredi un soutien du président Vladimir Poutine, le chef d'orchestre Valeri Guerguiev, au poste de directeur du Bolchoï, en pleine mise au pas accéléré du secteur culturel en Russie depuis l'attaque contre l'Ukraine.

Le Premier ministre russe "Mikhaïl Michoustine a signé la décision sur la nomination de Valeri Guerguiev au poste de directeur général du théâtre du Bolchoï pour une durée de cinq ans", a indiqué le gouvernement sur Telegram.

Le maestro âgé de 70 ans et partisan de longue date du président russe avait été boycotté l'année dernière par des orchestres occidentaux pour n'avoir pas dénoncé l'offensive contre Kiev.

Déjà directeur du théâtre Mariïnski de Saint-Pétersbourg depuis 1996, ville où M. Poutine a fait ses débuts en politique dans les années 1990, Valeri Guerguiev dirigera maintenant les deux principales scènes du pays, une première depuis 1917.

Le président russe avait suggéré en mars 2022 de fusionner la direction des deux prestigieux théâtres, comme c'était le cas avant la révolution russe.

La proximité de M. Guerguiev avec le chef du Kremlin, notamment lors de l'annexion de la Crimée, ainsi que sa participation à des concerts dans la région séparatiste d'Ossétie du Sud et à Palmyre avec l'armée syrienne, lui ont déjà valu des polémiques.

- Epuration culturelle -

En mars 2022, l'orchestre philharmonique de Munich avait décidé de le congédier car il n'avait pas dénoncé l'attaque de l'Ukraine. Plusieurs orchestres et festivals en Europe et aux Etats-Unis avaient, eux, annulé leurs engagements avec le musicien.

Le président russe Vladimir Poutine remet à Valeri Guerguiev alors directeur du théâtre Mariïnski de Saint-Pétersbourg, le Prix d'État des arts et de la littérature, à Moscou le 15 juin 2004 ( POOL / ALEXANDER NEMENOV )

Jusqu'à présent, il n'a toujours fait aucune déclaration politique sur le conflit. Il se produit maintenant essentiellement en Russie, même s'il a fait une tournée en Chine au début de l'année.

En s'adressant à la troupe du Bolchoï, vendredi, le musicien a minimisé son statut de persona non grata en Europe.

"Je réfléchis aujourd'hui à quoi faire en Russie, pas parce que nous ne sommes invités nulle part, c'est l'opposé, nous avons passé récemment beaucoup de temps en Chine", a-t-il déclaré.

"Mais il me faut, et il nous faut, maintenant travailler ensemble à la maison", a-t-il poursuivi, en proposant que les troupes des deux théâtres jouent des spectacles sur la scène de l'autre.

Sa nomination intervient alors que des ONG et médias dénoncent une épuration culturelle en Russie avec la rétrogradation, le licenciement ou la fuite à l'étranger d'artistes ayant critiqué le pouvoir et ne l'ayant pas soutenu publiquement.

D'autres, comme la metteuse en scène Evguénia Berkovitch, la dramaturge Svetlana Petriïtchouk ou encore d'Alexandra Skotchilenko, condamnée mi-novembre à sept ans d'emprisonnement pour une action antiguerre, ont été jetés en prison.

A l'inverse, le pouvoir encourage, finance et met en valeur les artistes et productions culturelles soutenant son offensive contre l'Ukraine voisine et son discours de plus en plus conservateur.

- Fuite d'artistes -

Valeri Guerguiev remplace au Bolchoï Vladimir Ourine, qui avait signé au début de l'offensive de février 2022 une lettre ouverte d'artistes et acteurs culturels appelant "toutes les parties" à cesser les combats en Ukraine.

Le ténor allemand Jonas Kaufmann (g) et Valery Gergiev après le concert de la nuit d'été avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, à Vienne le 18 septembre 2020 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

M. Ourine dirigeait le théâtre moscovite depuis 2013 et a pris position publiquement en faveur du Kremlin à plusieurs reprises.

En septembre, dans une interview au journal pro-gouvernemental Rossiïskaïa Gazeta, Vladimir Ourine avait admis que le Bolchoï avait "retiré de l'affiche" les noms de "créateurs de spectacles" ayant critiqué le conflit.

Au printemps, le théâtre a retiré de son répertoire le ballet Noureev de l'artiste Kirill Serebrennikov, au prétexte qu'il était tombé sous le coup d'un durcissement de la loi interdisant en Russie la "propagande" LGBT+.

Le ballet était basé sur la vie du génie de la danse classique, Rudolf Noureev (1938-1993), qui n'avait jamais fait mystère de son homosexualité. Le spectacle avait eu un grand succès lors de sa première à Moscou en 2017.

Kirill Serebrennikov, lui-même défenseur des LGBT+ et opposé au conflit en Ukraine, a quitté la Russie peu après le lancement de l'offensive du 24 février 2022, comme de nombreux autres artistes et intellectuels.

Une danseuse étoile du Bolchoï, Olga Smirnova, a elle-aussi fui le pays en 2022 pour dénoncer l'offensive en Ukraine.