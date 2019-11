Russie : le bouc qui avait apprivoisé un tigre est mort

Le scénario est digne d'une fable, à qui il ne manquait qu'une morale. Car l'amitié impossible entre Timour, le bouc, et Amour, le tigre de Sibérie, a brutalement pris fin et conduit à la mort du premier cette semaine. Entre eux, tout avait pourtant commencé par un « miracle ». En 2015, l'herbivore était promis à une mort violente tandis que le parc animalier de Vladivostok (Russie) venait de l'offrir en casse-croûte à l'une des stars du zoo, aux dents bien plus acérées. Mais contre toute attente, le prédateur avait choisi d'épargner sa proie, rebaptisée Timour. Les deux compères s'étaient alors apprivoisés, jusqu'à devenir d'heureux colocataires. Une histoire d'amitié qui aura longtemps passionné les Russes. Ils mangeaient, jouaient et dormaient ensembleLeur étonnante relation a toutefois fini par se dégrader. « Le cœur de Timour s'est arrêté le 5 novembre », a confirmé ce vendredi Dmitri Mezetsev, le directeur du parc animalier en Extrême-Orient.Âgé d'environ cinq ans, Timour n'avait montré aucune peur lorsqu'il avait été introduit dans la cage du tigre il y a quatre ans. Ce courage, face à une mort presque certaine, expliquerait la réaction du tigre, selon ses soigneurs.Timour et Amour sont ensuite devenus inséparables. Ils mangeaient, jouaient et dormaient ensemble. Le félin avait même entrepris d'apprendre au bouc à chasser. À l'époque, le directeur Dmitri Mezetsev, spécialiste des tigres et des léopards, comparait cette relation à un « miracle » et à un appel à l'amour « venu d'en haut ». Mais le bouc a commencé à taquiner de plus en plus son compagnon à rayures. Dmitri Mezetsev raconte que Timour a « harcelé » Amour pendant près d'un mois.Une violente chuteEn janvier 2016, après avoir été piétiné par Timour, le tigre l'a violemment repoussé, le faisant tomber d'une colline. Après cet incident, la santé du bouc, désormais séparé d'Amour, ...