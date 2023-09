Russie: la Banque centrale intervient sur le marché des changes pour soutenir le rouble

La Banque centrale russe (BCR) a annoncé mercredi qu'elle va multiplier par dix ses ventes de devises la semaine prochaine, un moyen de soutenir le rouble, très affaibli après 18 mois de sanctions dues à l'assaut contre l'Ukraine.

"La Banque de Russie effectuera une vente uniforme de devises sur le marché des changes pour un volume total de 150 milliards de roubles" (1,43 milliard d'euros au taux actuel) entre le 14 et le 22 septembre, a indiqué la BCR dans un communiqué.

"Ainsi, le volume quotidien de ces opérations s'élèvera à 21,4 milliards de roubles (200 M EUR) durant cette période au lieu de 2,3 milliards de roubles" dernièrement (220.000 EUR), a-t-elle précisé.

Selon la BCR, ces opérations sont justifiées d'une part par le remboursement d'euro-obligations le 16 septembre, mais constitue surtout un moyen de "réduire la volatilité du marché des changes", à la suite du dévissage du rouble de début août.

A ce moment-là, il fallait débourser 100 roubles pour obtenir un dollar et 109 pour un euro, des taux de change plus observés depuis le tout début de l'intervention militaire russe en Ukraine et la cascade des premières sanctions au premier trimestre 2022 qui avaient touché l'économie russe.

Pour stabiliser la monnaie et tenter de juguler la hausse de l'inflation, la BCR avait relevé en urgence le 15 août son taux directeur de 8,5% à 12%. Mais l'effet n'était que de courte durée: mardi soir, il fallait respectivement presque 97,91 et 104,91 roubles pour acheter un dollar et un euro.

Ces dernières semaines, un bras de fer s'est installé entre la BCR, avec à sa tête Elvira Nabioullina, selon qui il ne faut pas intervenir plus dans l'économie nationale au risque de l'affaiblir, et le ministère des Finances, dirigé par Anton Silouanov, partisan d'un contrôle plus fort des mouvements de capitaux dans le pays.