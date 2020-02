Le bâtiment gris de trois étages se dresse toujours rue Savouckina à Saint-Pétersbourg. Il accueille jour et nuit des centaines de jeunes vissés à leur écran. Leur mission : inonder les réseaux sociaux de fausses informations. C'est ici que l'oligarque Evgueni Prigozhin, 58 ans, proche de Vladimir Poutine, héberge son agence baptisée IRA (Internet Research Agency) et son armée de trolls.Lorsqu'Emmanuel Macron affirme, samedi dernier lors de la conférence sur la sécurité de Munich, que « la Russie va continuer à essayer de déstabiliser » les démocraties occidentales, il pointe ainsi l'un de ces instruments mis en place par le Kremlin. Une inquiétude récurrente chez le président français, même si le sujet qui agite la France depuis quelques jours, l'affaire Griveaux, n'a sans doute rien à voir avec cette fabrique de trolls.Celle-ci s'est fixé pour objectifs des cibles d'une plus grande ampleur. Car l'agence de Prigozhin détient un titre de gloire : celui d'avoir interféré dans le déroulement de l'élection présidentielle américaine en 2016 et d'avoir récidivé lors des élections à la Chambre des représentants deux ans plus tard. L'IRA aurait posté plusieurs dizaines de milliers de messages via de faux comptes afin d'influencer le vote des Américains en faveur de Trump. Plus de 120 millions d'électeurs auraient ainsi été ciblés.Lire aussi Russie : Evgueni Prigozhin, chef des trollsEn février 2018 le procureur spécial...