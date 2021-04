Russie: gigantesque incendie d'une fabrique historique de Saint-Pétersbourg

Des pompiers luttent contre un gigantesque incendie dans une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, le 12 avril 2021 en Russie ( AFP / Olga MALTSEVA )

Un gigantesque incendie continuait de faire rage lundi soir dans une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de cet emblématique bâtiment de l'ancienne capitale impériale russe.

Les circonstances du départ du feu étaient toujours inconnues alors que les pompiers luttaient contre les flammes, visibles depuis le centre historique de la ville et qui touchent plus de 10.000 mètres carrés.

La "manufacture Nevski", un vaste complexe en briques rouges construit par un industriel anglais au XIXe siècle et classé monument historique régional, a longtemps été une des plus grandes usines textiles d'URSS et reste en partie un site industriel, le reste étant abandonné ou loué comme local commercial.

Un pompier qui participait aux opérations de secours est mort et deux autres ont été blessés, a indiqué à l'AFP le ministère des Situations d'urgence.

"Selon des données préliminaires, une personne est morte, deux ont été hospitalisées", a déclaré le ministère russe, qui avait d'abord affirmé avoir perdu le contact avec ce pompier dont le corps n'a été retrouvé que dans la soirée.

Selon les secours, l'état de santé des blessés est considéré comme grave. Le ministère des Situations d'urgence a précisé à l'AFP qu'ils étaient brûlés sur 40 à 50% du corps.

Carte de localisation de Saint-Petersbourg en Russie où un gigantesque incendie a dévasté une fabrique historique de la ville ( AFP / )

Dans la journée, les flammes poussées par un vent violent étaient intense et brûlaient jusqu'aux arbres à proximité des bâtiments, selon une journaliste de l'AFP.

Le feu n'était toujours éteint dans la soirée malgré le renfort de l'armée, qui a déployé deux hélicoptères bombardiers d'eau. Jusqu'à 350 pompiers ont été déployés.

- Nombreuses violations -

Le ministère russe a précisé que 40 personnes avaient été évacuées de l'usine, située au sud-est de Saint-Pétersbourg. Un hôtel a par ailleurs dû être provisoirement fermé et ses occupants relogés, selon le ministère des Situations d'urgence.

Le Comité d'enquête russe a indiqué pour sa part avoir ouvert une enquête pour négligence ayant entraîné la mort.

Un hélicoptère s'apprête à larguer de l'eau sur un gigantesque incendie dans une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, le 12 avril 2021 en Russie ( AFP / Olga MALTSEVA )

Fontanka.ru, un site internet local d'information, a diffusé d'impressionnantes images filmées par un drone au-dessus de l'usine, montrant plusieurs bâtiments totalement dévastés par les flammes. L'énorme colonne de fumée noire était visibles du centre historique, distant d'une dizaine de kilomètres.

Selon l'agence de presse publique TASS, une visite d'inspection effectuée en février et mars avaient relevé de nombreuses violations, notamment l'absence de systèmes d'alarme ou d'extinction automatique de feu.

"Il y avait des violations assez graves", a indiqué une source citée par TASS, ajoutant qu'une procédure pénale avait été ouverte suite à cette visite.

Des pompiers luttent contre un gigantesque incendie dans une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, le 12 avril 2021 en Russie ( AFP / Olga MALTSEVA )

Les explosions ou incendies accidentels et meurtriers sont relativement courants en Russie du fait de la vétusté des infrastructures ou du non-respect des normes de sécurité. En décembre, onze personnes avaient été tuées par un incendie dans une maison de retraite dans la région de l'Oural.

mak-tbm/lpt