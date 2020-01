Russie, États-Unis, Israël, Iran : ces Etats qui ont abattu des avions civils

L'histoire de l'aviation civile est marquée par de nombreux accidents liés à des défaillances techniques et humaines, par des actes terroristes, mais aussi par des crashs causés par des erreurs de tir de la part de militaires ou de groupes armés. Ces catastrophes évitables, dont nous avons dressé une liste non exhaustive, ont fait au moins 1 500 morts depuis les débuts de l'aviation commerciale. En zone de conflit, l'identification des avions de ligne pose toujours problème et des consignes sont régulièrement émises pour que les appareils contournent les régions dangereuses. Par exemple, l'examen des trajectoires de vol du 12 janvier 2020 sur l'application FlighRadar montre bien que les avions évitent la Syrie, l'Iran, le Yémen ou encore l'Ukraine. Mais ils doivent bien passer quelque part : la frontière est de l'Irak fait ici figure de moindre risque?1938 : premier incident recenséDès les premières années de développement du transport aérien civil, un premier avion est abattu par des chasseurs. En pleine guerre entre le Japon et la Chine, le 24 août 1938, un DC-2 de la compagnie China National Aviation Corporation, opéré par la Pan Am, est touché par des chasseurs japonais. Le pilote américain réussit à poser l'avion en catastrophe sur une rivière et tout le monde en sort indemne, mais les appareils japonais le mitraillent méthodiquement au sol, tuant 14 des occupants. Le pilote, l'opérateur radio et une passagère s'en sortent....