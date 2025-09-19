Russes et Biélorusses participeront aux JO d'hiver de 2026 sous bannière neutre

(Actualisé avec détails, contexte)

Les sportifs russes et biélorusses participeront aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 en tant qu'athlètes individuels neutres et sans drapeau ni hymne de leur pays, a déclaré vendredi le Comité international olympique (CIO).

Le CIO a suspendu le Comité olympique russe en octobre 2023 en raison de la décision de celui-ci d'inclure parmi ses membres les organisations sportives de quatre régions ukrainiennes annexées en 2022.

"Nous avons (...) parlé des athlètes neutres indépendants. Il n'y aura rien de nouveau", a déclaré la présidente du CIO, Kirsty Coventry, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de la commission exécutive du CIO à Milan (Italie).

"La commission exécutive adoptera exactement la même approche qu'à Paris (lors des JO de 2024). Rien n'a changé."

Comme lors des Jeux de Paris 2024, aucune équipe russe ou biélorusse de sports collectifs ne pourra participer et les podiums décrochés par les athlètes individuels neutres (AIN) ne seront pas comptabilisés dans le tableau des médailles.

Les AIN ne participeront pas non plus au défilé des délégations lors de la cérémonie d'ouverture mais "auront la possibilité de vivre l'événement", est-il écrit dans un communiqué publié par le CIO.

"La décision concernant la participation des AIN à la cérémonie de clôture sera prise pendant les Jeux, compte tenu du fait que ce ne sont pas les équipes qui participent à la cérémonie de clôture, mais tous les athlètes ensemble", précise le communiqué.

Le CIO a également indiqué que, comme à Paris 2024, "les athlètes qui soutiennent activement la guerre ne seront pas autorisés à être inscrits aux compétitions ni à concourir" tout comme ceux "sous contrat avec l'armée russe ou biélorusse ou avec des agences de sécurité nationales".

Toujours sur le modèle mis en place lors des derniers Jeux d'été, un comité examinera l'admissibilité de chacun des athlètes individuels neutres susceptibles de se qualifier pour les prochains Jeux d'hiver.

Les Jeux de Milan-Cortina sont prévus du 6 au 22 février 2026.

