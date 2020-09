Rusé comme un Rúnar

Ses performances en dents de scie et sa dégringolade jusqu'au banc à Dijon n'ont pas empêché Arsenal de poser deux millions pour faire de Rúnar Alex Rúnarsson le nouveau remplaçant de Bernd Leno. Un transfert qui porte le sceau d'un certain Iñaki Caña Pavón, soulève des interrogations et fait prendre un tournure inattendue à la carrière de l'Islandais.

J'entends le loup, le Rúnar et la boulette

Runarsson,

Depuis l'arrivée de sa tête blonde dans le paysage de la Ligue 1 il y a deux ans, on avait plus eu l'habitude de remarquer son nom dans la catégorie "flops du week-end", quand il n'était pas tout simplement devenu invisible de l'actualité du championnat. Alors à voir Rúnar Alex Rúnarsson faire une entrée fracassante dans la rubrique transferts il y a quelques jours, certains yeux ont pu s'écarquiller. Lui-même a dû passer une drôle de semaine, avant de pouvoir déclarer :Oui, Arsenal a avancé deux briques pour recruter le portier remplaçant du DFCO. Lequel, sur cet intervalle de deux saisons en Côte d'Or, n'avait pas réussi à convaincre grand monde., souffle Laurent Weber, qui dirigeait les portiers du club bourguignon jusqu'à cet été (avant de filer du côté de la sélection d'Arabie Saoudite) et a donc eu le temps d'apprendre à connaître le bonhomme. Et si son poulain, après un premier exercice mitigé, a glissé dans la hiérarchie la saison dernière, c'est parce qu'il s'est retrouvé en concurrence avec(et sept buts encaissés)L'actuel intérêt du Stade Rennais pour le Sénégalais en éventuel remplacement d'Édouard Mendy, d'ailleurs, n'est pas un hasard.