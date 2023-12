information fournie par So Foot • 18/12/2023 à 09:13

Rupture des ligaments croisés pour David Alaba

David Alaba est le troisième joueur du Real Madrid à s’être rompu un ligament croisé cette saison.

Sorti peu après la demi-heure hier face à Villarreal, David Alaba a eu le temps de faire des examens après la victoire du Real Madrid sur le sous-marin jaune (4-1). Les résultats, communiqués par le club, ne sont pas bons : « Suite aux examens effectués sur David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours. » Le défenseur autrichien devrait être absent jusqu’à la fin de la saison avec les Merengues et probablement avec sa sélection, qui jouera l’Euro entre juin et juillet 2024. Il rejoint à l’infirmerie madrilène Thibaut Courtois et Éder Militão.…

LP pour SOFOOT.com