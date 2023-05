Rugueuse "reprise de contact" des syndicats à Matignon, les retraites en surplomb

Le ministre du Travail Olivier Dussopt (g) et la Première ministre Elisabeth Borne, à sa droite, lors de la réunion avec les représentants des syndicats dont le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger (d) à Matignon, à Paris, le 16 mai 2023 ( POOL / bERTRAND GUAY )

Reçus mardi et mercredi à Matignon, les syndicats ont rappelé leur ferme opposition à la réforme des retraites et exposé un éventail de revendications, mais le chemin du dialogue s'annonce escarpé alors qu'ils estiment avoir été "trahis".

Dernière à rencontrer la Première ministre mercredi, la nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a eu des mots très durs à l'issue d'un rendez-vous de près de deux heures avec Elisabeth Borne.

"Je suis en colère", après avoir "constat(é) que sur quasiment tous les sujets c’était une fin de non recevoir, avec une politique alignée sur l’intérêt et la volonté patronale", a dit Mme Binet.

"Je n’ai pas pu donner une fin de non recevoir puisque j’étais dans l’écoute des sujets" mis sur la table par les syndicats, a rétorqué la Première ministre, venue dire quelques mots à la presse à l'issue d'échanges qu'elle a décrits comme "denses, longs".

Mme Borne, qui recevra lundi et mardi prochains les organisations patronales, s'est de nouveau dite disposée à "laisser pleinement le dialogue social se dérouler", et a exprimé le vœu que puisse être organisée prochainement une "multilatérale" avec patronat et syndicats.

- "Photo de classe" -

"Une photo de classe des syndicats avec le professeur Macron avant le 8 juin", a fustigé Mme Binet, affirmant ne pas voir l'utilité d'une réunion multilatérale avec le président de la République ou la première ministre sur le calendrier social, "s'il n'y avait pas d'annonces concrètes sur la question du retrait de la réforme des retraites ou de la hausse des salaires".

La dirigeante a regretté que sur les salaires Mme Borne ait renvoyé les syndicats à des discussions avec le patronat, lui expliquant que les pouvoirs publics avaient une "responsabilité évidente", que ce soit sur les salaires des fonctionnaires, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la mise sous condition des aides publiques aux entreprises.

Elle a également dénoncé l'attitude de "pompier pyromane" de l'exécutif, à la manœuvre pour empêcher un vote du Parlement sur la proposition de loi Liot visant à abroger la réforme.

La Première ministre a jugé "inconstitutionnel" ce texte, estimant "irresponsable de la part d'un groupe parlementaire de laisser croire qu'on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards (d'euros) de ressources".

Empêcher l'examen du texte de Liot "serait inacceptable", avait mis en garde mardi soir le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.

- "Pas de mesurettes" -

Plus tôt mercredi, les numéros un de la CFTC et de la CFE-CGC, Cyril Chabanier et François Hommeril, étaient venus s'entretenir avec la Première ministre.

S'ils ont eux aussi rappelé leur opposition à la réforme des retraites, ils se sont montrés plus indulgents que leur homologue de la CGT.

M. Hommeril a ainsi expliqué ne pas faire du retrait de la réforme des retraites un préalable à cette "reprise de contact" avec la cheffe du gouvernement, même si les organisations syndicales n'ont "plus confiance", et estiment avoir été "trahies" sur ce dossier.

"On jugera sur les actes", a prévenu Cyril Chabanier, tout en défendant la démarche des syndicats: "on ne peut pas ne pas parler de ces sujets" d'autant que les syndicats sont selon lui "en position de force".

"On ne se contentera pas de mesurettes", avait averti la veille Laurent Berger en présentant à Mme Borne les huit pages de revendications de la CFDT.

La CFE-CGC a exposé ses priorités, notamment la réouverture du dossier des ordonnances travail, dont elle fait un "préalable". Mais M. Hommeril n'a guère semblé optimiste, alors que le chef de l'Etat s'est de nouveau félicité la semaine dernière de ces ordonnances.

Cyril Chabanier a insisté sur la question des salaires, réclamant la hausse du point d'indice des fonctionnaires comme la révision des grilles salariales dans le privé, qui démarrent trop souvent en dessous du Smic.

Selon M. Chabanier, Elisabeth Borne s'est montrée ouverte à la discussion sur une extension de la prévoyance, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises, la révision des grilles salariales, l'ouverture d'une négociation sur la hausse du point d'indice, l'emploi des seniors, le Compte épargne temps universel - même si elle a parfois renvoyé ces sujets à la discussion entre partenaires sociaux.

Les syndicats présenteront leurs revendications communes le 30 mai, avant une 14e journée de mobilisation le 6 juin.