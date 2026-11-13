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Rugby : victoire majuscule des Bleus contre les doubles champions du monde en titre sud-africains
information fournie par AFP 13/11/2026 à 23:43

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La joie des joueurs du XV de France, victorieux des Sud-Africains, au Stade de France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La joie des joueurs du XV de France, victorieux des Sud-Africains, au Stade de France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le XV de France a remporté une victoire majuscule, la plus marquante depuis le Mondial-2023, en battant les doubles champions du monde sud-africains vendredi au Stade de France (21-19).

Un dernier plaquage dévastateur de Louis Bielle-Biarrey, à l'image d'un match acharné, a apporté le succès aux Bleus, qui ont mené largement en première période (21-7) avant de subir en deuxième période, mais sans jamais abandonner.

Les cicatrices du quart de finale perdu en 2023 ne seront pas effacées par ce match à l'enjeu moindre, mais la transformation manquée de Libbok à sept minutes de la fin donnera beaucoup de joie mais aussi de grands espoirs à la France, un an jour pour jour avant la finale du Mondial-2027.

Portés par une enceinte en fusion et une furieuse envie de faire déjouer les pronostics qui les donnaient largement perdants, les Bleus, même décimés par les blessures, ont joué au maximum de leur potentiel.

Ce succès permet aussi aux Français de prendre le large en tête de la poule Nord du championnat des nations, et même s'il faudra finir le travail contre l'Argentine la semaine prochaine, au Stade de France, la probabilité de participer à la finale de la compétition, la semaine suivante à Londres, est montée en flèche. Et pourquoi pas avec le premier titre mondial de son histoire à la clé ?

Face à des Springboks victorieux neuf fois sur leurs dix dernières confrontations avec les Bleus, les spectateurs du XV de France ont pu voir de mauvais augures après la première touche pas trouvée par Maxime Lucu sur une pénalité, amenant la première mêlée du match remportée facilement par les Boks, si puissants que même la pelouse du XV de France s'est retournée sous leur effort.

Combat, réussite, talent

Mais les Bleus se sont ensuite installés dans le

Aaron Grandidier-Nkanang inscrit un essai pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, le 13 novembre 2026 au Stade de France ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Aaron Grandidier-Nkanang inscrit un essai pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, le 13 novembre 2026 au Stade de France ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

camp adverse et ont lancé le combat dans les 22 mètres. Et ont tenu le choc, à l'image des deux minutes de rucks acharnés, sur deux fois la largeur du terrain avant d'enfin propulser Aaron Grandidier-Nkanang dans l'en-but (7-0, 15e) .

La recette du succès est passée par un peu de réussite aussi : la passe de Moefana a rebondi directement sur le visage de son compère au centre Kalvin Gourgues, la balle a filé dans l'en-but, et Théo Attissogbe a pris tout le monde de vitesse pour marquer (14-0, 24e).

Combat et réussite ne sont rien sans talent, et il fut ensuite incarné par Antoine Dupont, numéro 10 dans le dos mais vrai demi de mêlée, auteur d'une passe au pied millimétrée après une percée de Peato Mauvaka pour mettre Louis Bielle-Biarrey en orbite (21-7, 32e), quelques minutes après un 50-22 délicieux, juste avant le deuxième essai bleu.

Les Bleus, très solides dans les airs, ont aussi profité des maladresses sud-africaines, avec ce plaquage haut de De Jager, renvoyé 10 minutes au frigo (13e), quelques en-avants, des mauvais choix de l'ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu, ou encore un essai refusé pour Arendse juste avant la pause pour être parti trop tôt en touche.

Tenir bon

Les tours de magie du sélectionneur Rassie Erasmus, qui a changé toute sa première ligne ( Nché - Marx - Louw) une heure avant le coup d'envoi pour la faire entrer à la 35e, n'ont pas eu l'effet escompté.

Acculés dans leur camp, les Bleus ont plié, même rompu mais n'ont jamais abandonné, se battant sur chaque ballon, même en infériorité numérique en fin de match.

Même les mêlées, cette force des Boks, ont perdu de leur magie : une série de cinq mêlées, pour deux pénalités contre les Bleus, deux à refaire et une jouée, s'est finalement conclue sur un ballon non aplati dans l'en-but et une relance bleue.

Maxime Lucu a eu dans la foulée la possibilité de faire le break avec une pénalité sur les 40 mètres, mais sans réussite, les Bleus sont restés sous la pression des Boks, et à 14 avec un carton jaune pour Régis Montagne sur une nouvelle pénalité en mêlée.

Mais Manie Libbok a manqué la transformation sur le troisième essai sud-africain, sur maul évidemment, laissant les Bleus avec deux points d'avance à sept minutes de la fin, qu'ils ont conservés jusqu'au bout.

Sport
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