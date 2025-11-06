Rugby-Un air de revanche pour le XV de France face à l'Afrique du Sud

Deux ans après sa cruelle élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (29-28), le XV de France retrouve son bourreau samedi au Stade de France pour le premier de ses trois tests de la tournée d'automne.

Ce 15 octobre 2023, l'équipe de France était tombée de haut en prenant la porte de son Mondial, disputé à domicile pour la deuxième fois de son histoire, dès les quarts de finale au terme d'une rencontre aussi haletante que serrée.

Forte d'un Grand Chelem conquis en 2022, le premier depuis 2010, et après avoir terrassé la Nouvelle-Zélande (27-13) pour lancer la Coupe du monde, la France nourrissait de grandes ambitions. Mais le tournoi avait brutalement pris fin dans la nuit dionysienne face aux futurs vainqueurs de la compétition.

De cette rencontre, difficile d'oublier la transformation de Thomas Ramos contrée par Cheslin Kolbe - une action particulièrement rare à ce niveau - ou la décision de l'arbitre de ne pas sanctionner le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth pour un possible en-avant en début de partie.

"C'est un grand défi pour toute l'équipe. Certes, je n'étais pas présent lors de ce quart de finale (à cause d'une blessure au genou gauche), mais le traumatisme a été au-delà des joueurs qui étaient sur le terrain ce jour-là", s'est souvenu le demi d'ouverture Romain Ntamack, mercredi, en conférence de presse. "Depuis, du temps a passé et on se focalise vraiment sur ce match de 2025 pour bien démarrer notre tournée de novembre."

Deux ans plus tard, l'équipe de France a quelque peu changé : six joueurs titulaires lors de cette élimination le seront à nouveau samedi et trois des huit remplaçants de l'époque s'assiéront encore sur le banc contre les Springboks.

"Il reste (de ce quart de finale) un vécu d'une richesse incroyable", a positivé le sélectionneur Fabien Galthié, jeudi, en conférence de presse. "Un vécu qui nous amène à progresser. Nous sommes tournés vers le futur, le passé nous nourrit."

"LA MEILLEURE ÉQUIPE AU MONDE"

Double championne du monde en titre, l'Afrique du Sud a commencé sa tournée d'automne par un large succès contre le Japon (61-7) samedi dernier après avoir remporté un deuxième Rugby Championship consécutif début octobre.

"Pour moi, c'est la meilleure équipe au monde, peut-être la meilleure équipe au monde qui ait jamais existé", a estimé Fabien Galthié. "C'est une équipe encore plus forte que les précédentes équipes d'Afrique du Sud que nous avons jouées."

Les Bleus s'étaient imposés lors de l'affrontement précédant l'amer quart de finale, en 2022 à Marseille (30-26).

"Le défi sportif et rugbystique est le plus difficile du moment pour cette génération. On n'a jamais joué une équipe aussi forte depuis six, sept ans", a-t-il poursuivi.

En 2023, l'équipe de France avait été largement mise en difficulté par le jeu au pied sud-africain. Un domaine sur lequel le groupe a travaillé ces dernières semaines selon Romain Ntamack.

"C’est un point que l’on ne peut pas négliger. On essaie de trouver des solutions, de s’améliorer, de chercher des nouveautés aussi pour récupérer ces ballons aériens qui sont importants, encore plus face aux Sud-Africains", a expliqué l'ouvreur du Stade toulousain.

"On essaie pas mal de choses que l’on a bossées depuis 10, 15 jours maintenant, qui peuvent nous aider, nous donner des solutions et nous aider à remettre la pression dans l’autre sens. Et éviter de subir tous ces ballons qui sont assez compliqués à gérer."

Le XV de France, toujours privé d'Antoine Dupont, blessé au genou droit depuis mars, recevra ensuite les Fidji et l'Australie.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)