Rugby : Toulon survivra-t-il à Mourad Boudjellal ?

Toulon, c'était quoi avant Boudjellal ? Les quadras, quinquas, et plus se souviennent sans doute de la surpuissante machine de la fin des années 80, couronnée d'un titre en 1987 et de deux finales majestueuses perdues face au Stade toulousain (1985, 1989). Elle avait redonné sa fierté à un peuple sevré de résultats.Mais il faut bien le reconnaître, le brillant, l'éblouissant est né plus tard du cerveau et des poches d'un enfant du pays qui avait réussi dans l'édition des bandes dessinées. Au moment où il passe la main à un homme d'affaires bien plus riche que lui, Bernard Lemaître, Mourad Boudjellal, 60 ans, peut contempler un règne de treize années de grandeur et très peu de décadence.« C'était une période dorée, mais elle fait partie de l'histoire », glisse un habitué du stade Mayol. Les chiffres sont parlants : 3 Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015), un bouclier de Brennus (2014), 5 finales de Top 14 (2012, 2013, 2014, 2016, 2017)... Ils sont surtout le fruit d'une imagination sans borne et de l'obstination à vivre ses rêves les plus fous d'un président qui a tout appris sur le tas.Du clinquant sur le banc et sur le terrainLes grandes stars de la planète sont venues sur la Rade. Umaga, Mehrtens, Gregan, Wilkinson, Masoe, Sonny Bill Williams, Habana, Nonu, Botha ont revêtu le maillot orné de muguet. Et, pour les encadrer, des Saint-André, Laporte ou Galthié. Bernard Laporte surtout, de 2011 à 2016. « C'est son coup de génie, souligne l'ancien ailier des Bleus Jean-Baptiste Lafond. Boudjellal est un intuitif mais c'est Laporte qui lui a appris à recruter et qui a décroché les titres. »Le départ de l'ancien sélectionneur du XV de France a d'ailleurs coïncidé avec le début d'une ère de disette. D'autant que le président propriétaire du RCT, qui lorgne désormais le football, n'avait plus les moyens ces dernières saisons de croiser le fer avec les milliardaires arrivés à la ...