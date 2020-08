Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby : Toulon, Pau, Montpellier et le Racing s'imposent en amical Reuters • 21/08/2020 à 22:50









Rugby : Toulon, Pau, Montpellier et le Racing s'imposent en amical par Florian Burgaud (iDalgo) Depuis la semaine dernière, le rugby professionnel français a retrouvé le chemin des pelouses pour disputer des rencontres amicales. Ce vendredi soir, quatre seulement étaient au programme puisque Agen/Bayonne s'est transformé en entraînement dirigé et Montauban/Castres a dû être annulé après la découverte de cas de Covid-19 au sein de l'effectif de Sapiac. Dans les matches qui ont pu se disputer, Montpellier, mené 7-13 par Aurillac dans le GGL Stadium, réussi à renverser la vapeur pour gagner 19-13 tandis que Pau l'emporte 7-5 à Biarritz dans une rencontre fermée. Enfin, le RC Toulonnais écrase Provence Rugby 47-5 et le Racing 92, mené 26-21 à la pause par Lyon, parvient à gagner 35-26. Ce samedi, La Rochelle reçoit Toulouse et Clermont affronte l'Union Bordeaux-Bègles.

