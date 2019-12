Rugby, Top 14 : trois choses à savoir avant Brive-Stade Français

C'est sans doute le match le plus important de sa saison. Le Stade Français, bon dernier du Top 14, se rend à Brive (12e) ce dimanche (12h30) avec la mission de se donner des raisons d'espérer se maintenir à la fin de la saison. Après les évictions d'Heyneke Meyer et d'une partie de son staff, pris en grippe par les joueurs, les Soldats roses n'ont plus le choix. C'est à eux de sauver leur club.L'heure de la révolteIls disent tous qu'ils se sentent mieux depuis les départs d'Heyneke Meyer, Pieter de Villiers et leur staff, limogés le 12 novembre dernier. Avec le duo Laurent Sempéré - Julien Arias, deux entraîneurs novices, à leur tête, les Parisiens ont, assurent-ils, retrouvé le sourire, l'envie de travailler et la motivation. Sauf qu'ils ont perdu contre les Brivistes (27-11) au stade Jean-Bouin en Challenge européen trois jours après l'éviction de Meyer et qu'ils se sont imposés d'un cheveu en Italie face aux Zebre (13-12) une semaine plus tard.Hans-Peter Wild, le président, et Thomas Lombard, le directeur général, qui ont placé les joueurs devant leurs responsabilités, attendent toujours des signes de rébellion.La Pro D 2 toute procheAvec une défaite à Brive (12e, 18 pts), le Stade Français (14e, 9 pts) verrait s'éloigner, après dix journées, un adversaire direct en vue du maintien. Il ne lui resterait plus qu'à tenter de rattraper Agen (16 pts) mais l'impact d'un tel résultat serait dévastateur, autant d'un point de vue arithmétique que moral. Si le départ de Meyer ne sert pas de déclic, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à faire.Du beau monde sur la pelouseLa mission des Soldats roses en Corrèze n'a rien de simple. Les Brivistes sont invaincus à domicile depuis vingt-deux matchs. Sur le papier, en revanche, l'équipe parisienne, plus gros budget du Top 14 (40 millions d'euros contre 16 millions d'euros pour Brive), a fière allure : Gabrillagues - Maestri en 2e ligne, ...