Rugby/Six nations-La France chute lourdement en Écosse

Le XV de France a subi samedi en Écosse (50-40) une lourde défaite, sa première dans le Tournoi des Six Nations 2026, alors qu'il avait l'occasion de conserver son titre acquis l'an passé et ne peut plus réaliser le Grand Chelem.

Assurés de remporter le Tournoi en cas de succès bonifié, les Bleus ont été largement dominés par un XV du Chardon séduisant au Murrayfield Stadium d'Édimbourg.

Louis Bielle-Biarrey (18e), Théo Attissogbe (22e), Antoine Dupont (67e), Thomas Ramos (74e, 81e) et Oscar Jegou (79e) ont inscrit les six essais tricolores, synonymes de bonus offensif.

Darcy Graham (5e, 59e), Kyle Steyn (27e, 51e), Pierre Schoeman (32e), Ben White (44e) et Tom Jordan (63e) ont, eux, offert aux Écossais une première victoire face à la France depuis 2021.

Avec 16 points, comme son adversaire du jour, la France conserve la tête du classement grâce à la différence de points (+ 79 contre + 21) et l'espoir de conserver son titre avant la réception de l'Angleterre, samedi prochain, lors de la dernière journée de la compétition.

Le XV du Chardon se déplacera en Irlande.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Elizabeth Pineau)