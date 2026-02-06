Rugby/Six nations-Jalibert brille pour son retour en Bleu

(Répétition titre)

par Vincent Daheron

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis, 6 février (Reuters) - M atthieu Jalibert a livré une magnifique partition jeudi dans la victoire du XV de France face à l'Irlande (36-14) en ouverture du Tournoi des Six Nations qui devrait prolonger le débat des dernières années sur sa rivalité avec Romain Ntamack au poste de demi d'ouverture.

Titulaire avec le XV de France pour la première fois depuis près d'un an en l'absence du joueur de Toulouse, blessé, l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles a parfaitement profité de l'occasion offerte par le sélectionneur Fabien Galthié. Dans la lignée de son super début de saison en club.

Jeudi soir, sous la pluie du Stade de France, le Bordelais de 27 ans a été de tous les bons coups, impliqué directement sur trois des cinq essais tricolores.

Il a inscrit le deuxième essai, son quatrième chez les Bleus, sur un bon service d'Antoine Dupont (22e) puis est à l'initiative de l'action menant à l'essai de Charles Ollivon (34e). D'abord en jouant rapidement une touche avant de taper un coup-de-pied lobé qui a abouti quelques secondes plus tard à l'essai de son coéquipier.

Il a conclu la partie en servant parfaitement Théo Attissogbe en coin pour le dernier essai du match.

"Je me suis bien senti. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ce match et à titre personnel, je suis très content", a-t-il réagi en zone mixte. "Aujourd'hui, j'ai essayé de jouer mon jeu, de ne pas me prendre la tête avec tout ce qui peut se passer autour. Parfois, sur certains matches en équipe de France, j'ai un peu de regrets parce que j'ai l'impression de ne pas être moi-même."

"C'est juste ce que je voulais ce soir : tout donner, même si tout n'a pas été parfait, prendre du plaisir et avoir la tête haute à la fin du match."

"TRÈS POSITIF"

Le demi d'ouverture ne s'est pas caché non plus en défense, secteur dans lequel il a souvent été pointé du doigt par le passé et lors de certaines de ses 36 sélections internationales.

"C'était formidable", a déclaré Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense du XV de France, sur ITV au sujet de celui qui n'avait plus été titulaire avec les Bleus au Stade de France depuis le quart de finale du Mondial perdu face à l'Afrique du Sud (29-28).

"Je trouve qu'il a très bien joué pour nous pendant la Coupe du monde, il a très bien défendu à certains moments, et Matthieu est un joueur pour lequel on est prêt à payer pour voir jouer. C'est un joueur tellement excitant."

Son association avec Antoine Dupont, lui aussi de retour chez les Bleus pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre l'Irlande en mars dernier (42-27), et avec l'arrière Thomas Ramos a permis aux Tricolores d'être dangereux offensivement. Parfois dans un jeu désorganisé qui fait la force de cette équipe.

"Moi, très bien. Je pense que ça s'est vu", a déclaré le capitaine Antoine Dupont, en conférence de presse, au sujet de son duo avec Matthieu Jalibert. "On a été justes techniquement, c'est plutôt très positif."

Un discours partagé par le sélectionneur Fabien Galthié : "Je trouve que sur un plan offensif, l'équipe a joué de manière très juste", a-t-il dit en conférence de presse.

"C'est l'une des performances les plus justes offensivement depuis très longtemps malgré les conditions météo. Au milieu, vous avez la charnière, avec Thomas (Ramos) aussi, qui compte énormément."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)