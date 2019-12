Rugby : quand Laurent Travers met les choses au clair avant la Coupe d'Europe

Rien de tel qu'une virée au Pays de Galles pour chasser les mauvaises ondes, et se remettre la tête à l'endroit. Un deuxième succès européen est clairement dans les cordes du Racing 92, attendu par les Ospreys ce samedi (18h30) au Liberty Stadium de Swansea. Face au dernier (avec 0 pt), il permettrait même au leader de la poule 4 de Coupe d'Europe avec le Munster de se rapprocher d'une qualification pour les quarts de finale de l'épreuve.« Ça ne va jamais », s'agace TraversEn attendant, il a fallu évacuer la frustration après la défaite contre l'Union Bordeaux-Bègles (30-34) dimanche. « Je n'ai rien à reprocher aux joueurs en termes d'engagement, d'intensité qu'ils ont mis, le contenu reste très positif. Mais le résultat est négatif alors qu'il y avait la possibilité de gagner ce match », confie le manager Laurent Travers.À ce titre, on peut s'interroger sur le choix pris sur la dernière action de la rencontre, à savoir la pénalité et les trois points au lieu d'aller chercher l'essai de l'égalisation. « J'assume complètement cette décision », rétorque l'entraîneur. Avant de hausser le ton : « on m'a parlé d'excès d'ambition quand on a tenté d'aller chercher la gagne face à Lyon qui menait de 6 points (NDLR : avant de s'imposer 20-31 le 28 septembre) et aujourd'hui, on se demande si on n'a pas joué petit bras contre Bordeaux alors qu'il aurait fallu trouver la touche, faire le porté, marquer l'essai, et passer la transformation pour obtenir le nul, et seulement un point de plus. Il faut m'expliquer quelle est la bonne décision car, finalement, ça ne va jamais... »Plus fringant en Coupe d'Europe qu'en Top 14Le Racing ne peut pas en tout cas se satisfaire de sa 11e place en Top 14 après 3 succès, 1 nul, et 6 revers dont 3 à domicile. Alors qu'il se montre beaucoup plus fringant en Coupe d'Europe à l'image de sa prestation aboutie contre les Saracens ...