Rugby : pour redorer le blason du XV de France, Fabien Galthié opte pour le retour aux sources

Le nouveau sélectionneur des Bleus a présenté sa feuille de route et son staff, mercredi, à Montgesty, le village dont il est originaire, dans le Lot.

« Jamais ils n'auront vu autant de monde à Montgesty. » Venue de Lavercantière, à 8 km de là, Françoise Feliu n'aurait raté pour rien au monde ce jour où Montgesty, 335 habitants, au cœur du Lot, s'est improvisé « centre de la France du rugby ». Mercredi 13 novembre, aux alentours de 11 heures, il y avait presque un embouteillage de piétons dans la rue principale du village, tous venus répondre à l'invitation de Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France.

En matière de mise au vert, difficile de faire mieux que la bourgade, fief de la famille Galthié. A la recherche « d'authenticité, de calme et de sérénité », l'ancien capitaine des Bleus a choisi, pour lancer son mandat, qu'il place sous le signe d'un retour aux fondamentaux, d'organiser le premier séminaire de son nouveau staff sur les « terres de son enfance ».

Grâce à « M. le maire », Jean-Noël Galthié - qu'au civil, il appelle « papa » -, le technicien a convoqué le ban dans la salle municipale de Montgesty pour présenter son projet pour les Bleus pour les quatre années à venir.

Alors bien sûr, Montgesty n'a pas de club de rugby. Et Fabien Galthié, s'il est bien natif de Cahors, reste un enfant de Tournefeuille, dans la périphérie toulousaine, où sa famille s'est installée, et où son père s'est investi dans le club de rugby. Ce qui donne à l'opération les allures d'un décor érigé pour marquer l'occasion.

« Depuis dimanche, on a commencé à construire une feuille de route dont la finalité est de regagner, vite, des matchs et des titres, pour rentrer à nouveau dans le top 3 mondial », présente Fabien Galthié. Après des années de disette, et une élimination en quart de finale du dernier Mondial face au Pays de Galles, la France aspire à « redevenir une nation majeure » de l'ovalie, enchaîne Raphaël Ibanez, ancien capitaine et nouveau manager général des Bleus.

