Rugby : le XV de France s'offre le pays de Galles par Florian Burgaud (iDalgo) Pour leur première rencontre disputée depuis plus de sept mois, les joueurs du XV de France ont rendu une très belle copie ce samedi soir au Stade de France. Contre le pays de Galles, les Bleus ont inscrit cinq essais, notamment deux par Antoine Dupont (31e, 35e) en fin de première période et un génial de Teddy Thomas (73e) pour assurer la victoire. Malgré un début de match compliqué (10-0 pour les Gallois après 8 minutes), les hommes de Fabien Galthié se sont remis les idées en place pour dominer leurs adversaires et préparer de la meilleure des manières la réception de l'Irlande, en clôture du Tournoi des VI Nations 2020, prévue dans une semaine.

