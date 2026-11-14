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Rugby-Le XV de France s'impose de justesse contre l'Afrique du Sud
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 00:17

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L'équipe de France de rugby s'est imposée sur le fil contre l'Afrique du Sud (21-19) vendredi au Stade de France pour le compte de la cinquième journée du Championnat des Nations.

Face aux doubles champions du monde en titre, les hommes de Fabien Galthié ont marqué trois essais par Aaron Grandidier-Nkanang (15e), Théo Attissogbe (24e) et l'inévitable Louis Bielle-Biarrey (32e).

Avec ce quatrième succès en cinq journées, les Bleus sont en tête de la poule de l’hémisphère Nord , tandis que l'Afrique du Sud reste en tête du groupe de l’hémisphère Sud.

Le XV de France joue son prochain match contre l'Argentine samedi prochain.

(Rédigé par Zhifan Liu)

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