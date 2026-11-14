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Rugby-Le XV de France s'impose de justesse contre l'Afrique du Sud
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 00:17

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Championnat des Nations - France contre Afrique du Sud

Championnat des Nations - France contre Afrique du Sud

(Bien lire ‌Fabien Galthié)

13 novembre (Reuters) - L'équipe de ​France de rugby s'est imposée sur le fil ​contre l'Afrique du Sud (21-19) vendredi au ​Stade de ⁠France pour le compte ‌de la cinquième journée du Championnat des Nations.

Face ​aux ‌doubles champions du monde ⁠en titre, les hommes de Fabien Galthié ont ⁠marqué trois ‌essais par Aaron Grandidier-Nkanang (15e), ⁠Théo Attissogbe (24e) et ‌l'inévitable Louis Bielle-Biarrey (32e).

Avec ⁠ce quatrième succès en cinq ⁠journées, ‌les Bleus sont en tête ​de ‌la poule de l’hémisphère Nord, tandis que ​l'Afrique du Sud reste en tête ⁠du groupe de l’hémisphère Sud.

Le XV de France joue son prochain match contre l'Argentine samedi prochain.

(Rédigé par ​Zhifan Liu)

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