Rugby-Le XV de France s'impose de justesse contre l'Afrique du Sud

L'équipe de France de rugby s'est imposée sur le fil contre l'Afrique du Sud (21-19) vendredi au Stade de France pour le compte de la cinquième journée du Championnat des nations.

Face aux doubles champions du monde en titre, les hommes de Fabien Galthié, portés par leur capitaine Antoine Dupont, ont marqué trois essais par Aaron Grandidier-Nkanang (15e), Théo Attissogbe (24e) et l'inévitable Louis Bielle-Biarrey (32e).

Les Bleus, qui n'avaient plus battu l'Afrique du Sud au Stade de France depuis 2005, restaient sur neuf défaites lors des dix dernières confrontations face aux Springboks.

Les deux dernières étaient particulièrement difficile à digérer avec une défaite en quarts de finale de la Coupe du monde 2023 disputée en France (29-28) et un revers l'an passé malgré une deuxième période jouée en supériorité numérique (32-17).

Avec cette victoire, acquise au terme d'une lutte intense et acharnée, le XV de France s'impose parmi les favoris du Championnat des nations et comme un candidat crédible au titre mondial, pile un an avant la finale de la prochaine édition.

Vainqueurs de quatre de leurs cinq matches dans la compétition, les Bleus sont en tête de la poule de l’hémisphère Nord, tandis que l'Afrique du Sud reste en tête du groupe de l’hémisphère Sud.

Le XV de France joue son prochain match contre l'Argentine samedi prochain.

(Vincent Daheron et Zhifan Liu)