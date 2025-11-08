Rugby-Le XV de France encore battu par l'Afrique du Sud

(Actualisé avec détails)

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis, 8 novembre (Reuters) - L e XV de France est tombé de haut et s'est de nouveau incliné face à l'Afrique du Sud (32-17) samedi au Stade de France en ouverture de sa tournée d'automne, deux ans après sa douloureuse élimination face au même adversaire en quart de finale de la Coupe du monde 2023.

Pourtant en supériorité numérique pendant la majorité de la seconde période après le carton rouge de Lood de Jager avant la mi-temps (40e), les Bleus ont été renversés en fin de match, encaissant trois essais dans les 16 dernières minutes après l'exclusion temporaire de Louis Bielle-Biarrey (64e).

Damian Penaud a marqué les deux premiers essais du match (4e et 27e), devenant par la même occasion le seul meilleur marqueur du XV de France (40 essais), avant que Cobus Reinach (33e), Andre Esterhuizen (64e), Grant Williams (71e) et Sacha Feinberg-Mngomezulu (77e) n'offrent la victoire aux doubles champions du monde en titre.

C'est la neuvième défaite tricolore lors de ses dix dernières confrontations face aux Springboks.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Bleus quand Damian Penaud a aplati dès la quatrième minute de jeu. L'ailier a profité d'un coup de pied de Thomas Ramos pour aller inscrire son 39e essai en sélection et devenir le seul meilleur marqueur du XV de France.

Le Bordelais de 29 ans, qui partageait auparavant le record avec Serge Blanco, a doublé la mise 23 minutes plus tard pour porter son total d'essais à 40 et donner huit points d'avance à son équipe après la transformation de Thomas Ramos.

L'Afrique du Sud n'a pas tardé à réagir grâce à une action solitaire de Cobus Reinach. Le demi de mêlée a tapé un coup de pied pour lui-même afin de ramener les siens sur les talons tricolores.

Mais juste avant la pause, Lood de Jager a été expulsé pour un plaquage dangereux au niveau de la tête de Thomas Ramos.

RIDEAU DÉFENSIF TRANSPERCÉ

En rentrant aux vestiaires avec un point d'avance (14-13) et 40 minutes devant elle en supériorité numérique, l'équipe de France pensait pouvoir filer vers un deuxième succès depuis 2010 face aux Sud-Africains après celui de 2022 (30-26).

Thomas Ramos inscrivait même une pénalité pour donner un peu d'air aux Bleus avant l'heure de jeu.

Mais la machine tricolore, toujours privée de sa star Antoine Dupont, s'est grippée après le carton jaune de Louis Bielle-Biarrey pour un en-avant volontaire.

La sanction ne s'est pas fait attendre. Sur l'action suivante, Andre Esterhuizen a permis aux Springboks de mener pour la première fois du match sur un ballon porté.

Le début d'un quart d'heure fatal pour les hommes de Fabien Galthié. Grant Williams et Sacha Feinberg-Mngomezulu, auteur de 17 points à lui tout seul, ont ensuite transpercé trop facilement le rideau défensif français pour donner un autre éclat à leur victoire.

C'est la quatrième défaite consécutive pour le XV de France après les trois de sa tournée d'été en Nouvelle-Zélande, effectuée sans ses joueurs majeurs. Les Bleus recevront les Fidji à Bordeaux samedi prochain avant de défier l'Australie, de nouveau au Stade de France.

Vincent Daheron