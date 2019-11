Rugby : «Le XV de France doit retrouver le top 3 mondial», déclare Fabien Galthié

Drôle d'endroit pour une première. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié et son manager Raphaël Ibanez avaient convié la presse à Montgesty, petite commune du Lot de 335 habitants pour y présenter le nouveau staff tricolore. Pourquoi Montgesty où sa petite salle des fêtes n'avait pas connu pareille agitation depuis belle lurette ? C'est là que le jeune Galthié y a grandi avant de déménager pour la banlieue de Toulouse et de faire le bonheur de Colomiers. Le village, et c'est loin d'être anecdotique, est administré par Jean-Noël, le père du nouveau sélectionneur qui a prêté la salle communale pour l'occasion. « C'est un retour à l'enfance et à l'origine du rugby car le rugby reste un jeu, ne l'oublions pas », signale Ibanez. « Regagner des matchs et des titres »L'histoire retiendra que Galthié et sa bande, dont les noms étaient connus avant la journée de mercredi, ont posé la première pierre d'un parcours qui doit les mener à la Coupe du monde 2023. De cet objectif suprême, puisque la compétition se déroulera dans quatre ans en France, il en a été très peu question. La seule ambition affichée par Galthié -- mais elle est de taille -- est de « placer la France parmi les nations majeures du rugby, regagner des matchs et des titres pour être à nouveau dans le top 3 mondial ». Avant que tout le staff ne s'installe sur la petite estrade, Galthié et Ibanez ont décliné ce qui constitue à leurs yeux la pierre angulaire de leur projet : la relation avec les clubs. Et ils ont annoncé la couleur. Ils souhaitent avoir à disposition pour les entraînements, un volume de 42 joueurs. Un chiffre colossal bien au-dessus de ce qui se pratiquait jusque-là. « Un des retours qui nous est revenu, c'est que les clubs avaient l'impression que leurs joueurs se désentraînaient en venant en équipe de France, déplore Galthié. Avec 48 joueurs et sachant que 30% d'entre eux sont ...