Rugby : le vice-capitaine de l'Australie veut désormais jouer pour les Fidji

Les exemples sont multiples. Alivereti Raka, d'origine fidjienne, a participé à la Coupe du monde 2019 avec l'équipe de France. Le Japon a joué le Mondial avec 15 joueurs étrangers sur 31. Les nationalités perdent un peu de leur sens dans le monde du rugby. Et Samu Kerevi voudrait en profiter. CHANGE OF HEART? Wallabies vice-captain Samu Kerevi has made the bombshell revelation that he wants to play for Fiji at the 2023 Rugby World Cup in France.https://t.co/cMVaXb6VaU-- PacificRugbyWelfare (@pacificwelfare) November 17, 2019 Né aux Fidji, le centre s'est épanoui sous le maillot de l'Australie, grâce aux règles existantes. En effet, nul besoin de passeport pour porter le maillot d'une sélection, seul trois ans de résidence dans ce pays permet d'être sélectionnable. Ainsi, Kerevi, qui a pourtant joué avec l'équipe fidjienne des moins de 20 ans, a disputé la Coupe du monde 2019 avec l'Australie. Cela faisait trois ans qu'il était joueur des Wallabies.Le rugby moins strict que les autres sportsMais ce dimanche, « Fiji Sun », un journal fidjien, a confié que le centre souhaitait revenir jouer pour son pays d'origine. En effet, Kerevi s'est engagé avec Suntory Sungoliath, un club japonais. Ce qui l'empêchera à l'avenir de jouer avec l'Australie. « Mon manager m'a dit d'aller au Japon, et donc je pourrai jouer pour les Fidji » a déclaré le joueur de 26 ans. Dès lors, comme le permet le règlement, il ambitionne de porter le maillot des Fidji, avec la Coupe du monde 2023 en France en ligne de mire.Le rugby permet ainsi à un joueur de porter le maillot de plusieurs sélections nationales. D'autres sports le permettent comme le handball, qui possède néanmoins des règles plus strictes. Un passeport est obligatoire, ainsi qu'une durée de trois ans sans sélection.En revanche, le football ne permet pas ce cas. En effet, les règlements édictés par la Fifa indiquent : « Tout joueur qui a déjà pris part ...