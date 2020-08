Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby : le Stade toulousain reprend par une victoire, Bordeaux-Bègles aussi Reuters • 14/08/2020 à 22:16









par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi, le rugby professionnel français était de retour, cinq mois après avoir été arrêté par la pandémie de coronavirus. Ce sont les champions de France toulousains qui ont eu les honneurs de rejouer en premier : sur la pelouse de Béziers, ils se sont offert une orgie offensive (21-43) malgré un premier acte terne à l'issue duquel les Biterrois menaient 14-7. Par ailleurs, Toulon et Grenoble se quittent dos à dos (38-38), Castres s'impose de façon minimaliste 5-7 sur la pelouse d'Agen, Brive domine Valence-Romans 36-12 et Pau bat Bayonne 33-19. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles, solide leader du Top 14 avant le confinement, reprend par une victoire autoritaire 5-48 à Aguiléra contre Biarritz.

