Rugby: Le sélectionneur de l'Afrique du Sud suspendu 6 matches pour ses critiques sur l'arbitrage

Tournée de la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud - Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande

PARIS, 17 novembre (Reuters) - Le sélectionneur ‌de l'Afrique du Sud, Rassie Erasmus, a été suspendu ​six matches avec effet immédiat par une commission indépendante pour ses propos critiques envers l'arbitrage lors de la ​défaite contre le XV de France (21-19), a annoncé World Rugby mardi.

Lundi, ​lors d'une conférence de presse, ⁠Rassie Erasmus a notamment évoqué une potentielle "manipulation du ‌match" en soutenant que les arbitres avaient laissé passer 17 plaquages illicites des joueurs ​français lors de ‌la rencontre remportée par les Bleus, vendredi ⁠dernier.

La commission indépendante a déclaré dans un communiqué que ces propos constituaient "une atteinte inacceptable à la crédibilité et ⁠à la ‌compétence des arbitres".

"La commission estime que ces ⁠propos constituent clairement une atteinte à l’autorité des ‌arbitres, en mettant en cause leur intégrité", ⁠a-t-elle poursuivi.

La suspension est immédiate, ce qui signifie ⁠que Rassie ‌Erasmus ne pourra pas officier en Irlande, samedi, lors ​de la dernière journée ‌de la phase de poules du Championnat des nations ni lors du ​week-end des finales de la compétition.

La sanction "couvre toute implication le jour du match", précise World ⁠Rugby.

Contrairement au football, où l'entraîneur est souvent relégué en tribunes depuis lesquelles il peut quand même communiquer avec son staff, Rassie Erasmus n'aura le droit à aucun contact avec son équipe, ni même d'entrer dans le stade.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)