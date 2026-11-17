Tournée de la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud - Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande
PARIS, 17 novembre (Reuters) - Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Rassie Erasmus, a été suspendu six matches avec effet immédiat par une commission indépendante pour ses propos critiques envers l'arbitrage lors de la défaite contre le XV de France (21-19), a annoncé World Rugby mardi.
Lundi, lors d'une conférence de presse, Rassie Erasmus a notamment évoqué une potentielle "manipulation du match" en soutenant que les arbitres avaient laissé passer 17 plaquages illicites des joueurs français lors de la rencontre remportée par les Bleus, vendredi dernier.
La commission indépendante a déclaré dans un communiqué que ces propos constituaient "une atteinte inacceptable à la crédibilité et à la compétence des arbitres".
"La commission estime que ces propos constituent clairement une atteinte à l’autorité des arbitres, en mettant en cause leur intégrité", a-t-elle poursuivi.
La suspension est immédiate, ce qui signifie que Rassie Erasmus ne pourra pas officier en Irlande, samedi, lors de la dernière journée de la phase de poules du Championnat des nations ni lors du week-end des finales de la compétition.
La sanction "couvre toute implication le jour du match", précise World Rugby.
Contrairement au football, où l'entraîneur est souvent relégué en tribunes depuis lesquelles il peut quand même communiquer avec son staff, Rassie Erasmus n'aura le droit à aucun contact avec son équipe, ni même d'entrer dans le stade.
(Rédigé par Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer