Rugby : le Racing licencie le joueur fidjien Leone Nakarawa

Le contrat du « meilleur joueur d'Europe » 2018 a été rompu par le club francilien. Le joueur fidjien éait rentré de vacances avec deux semaines de retard, sans prévenir.

Il avait disparu des radars pendant deux semaines. On ne le reverra pas de sitôt en Top 14, le championnat de France de rugby. Après la fin de parcours des Fidji à la Coupe du monde au Japon, le 9 octobre, ni son club, le Racing 92, ni son agent n'avaient pu avoir de nouvelles de Leone Nakarawa. Attendu le 28 octobre au Plessis-Robinson, siège du club francilien, le deuxième ligne avait unilatéralement doublé ses congés, rentrant des Fidji avec quinze jours de retard. Suspendu, dans un premier temps, celui qui a été sacré « meilleur joueur d'Europe » en 2018 a été licencié vendredi 6 décembre.

« Son abandon de poste de plus de deux semaines a porté un lourd préjudice au Racing 92 », a souligné le club dans un communiqué, parlant de « manquements disciplinaires avérés ». Face à cet « exemple déplorable pour les joueurs » et à « l'attitude individualiste inconcevable » de Nakarawa, qualifiée d'« insubordination caractérisée », le club présidé par Jacky Lorenzetti a pris la décision de se séparer du joueur.

« Leone essayait de terminer la construction de notre maison à deux étages, à Waila. C'était presque fini et c'est pour ça qu'il a été un peu retardé. Il en avait parlé au club », avait justifié, fin novembre, le père du joueur auprès du Fiji Sun.

« On préfère bien sûr avoir Leone avec nous, anticipait le capitaine des ciel et blanc, Henry Chavancy avant la reprise de la Coupe d'Europe, fin novembre. Mais je peux tout à fait comprendre la décision du club qui veille au respect de l'institution. Pourquoi faudrait-il avoir plus d'empathie pour un Fidjien que pour un Argentin, un Néo-Zélandais ou un Géorgien ? »

