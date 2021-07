Rugby: le budget 2021-2022 de la FFR approuvé par 73% des clubs

Le budget prévisionnel de la Fédération française de rugby pour la saison 2021-2022, marqué par un résultat positif de près de 2 millions d'euros après une version 2020-2021 déficitaire, a été approuvé samedi par les clubs, réunis en assemblée générale.

Ce projet de budget, composé d'environ 131,6 millions d'euros de dépenses et 133,6 M EUR de recettes, affiche un résultat positif estimé à 1,947 M EUR et a été validé par 73% des dirigeants de clubs. Au total, le oui l'a emporté avec 2569 voix pour (519 contre et 426 abstentions).

Ce budget est basé sur l'hypothèse d'"un retour à la normale", a souligné Alexandre Martinez, trésorier général de la FFR. Cela induit "la tenue de toutes les compétitions dès la rentrée", la "remise en place des relations financières d'avant pandémie" et le "maintien du programme de réorientation des ressources en direction du rugby amateur".

Il est à noter que ce budget inclut les recettes financières induites par l'entrée du fonds d'investissement CVC dans la société commerciale du Tournoi des six nations, de l'ordre de 9,5 millions d'euros pour la FFR dès la saison prochaine.

L'investissement de ce fonds luxembourgeois, qui doit acquérir 14,3% du Tournoi et compte injecter jusqu'à 365 millions de livres (425 M EUR), sera versé aux six fédérations (française, italienne, anglaise, galloise, irlandaise et écossaise) sur une période de cinq ans.

L'accord avec CVC "va générer 9,5 millions d'euros", a affirmé Alexandre Martinez.

"Nous faisons un effort vers les équipes de France, vers la formation, un effort vers les clubs à travers le maintien des dispositions du plan de réorientation budgétaire. Effectivement, tout ceci coûte de l'argent et est permis par l'arrivée de CVC", a expliqué le trésorier, interrogé sur le sujet par un dirigeant de club amateur.

"S'il n'y avait pas eu l'arrivée de CVC, peut-être que nous aurions reconsidéré ces choses-là. Ce n'est pas le cas. Donc nous avons décliné notre orientation budgétaire principale, qui est de reconstituer progressivement nos fonds propres un peu mis à mal par la Covid-19", a-t-il ajouté.

L'an passé, le budget prévisionnel était déficitaire à hauteur de 5,6 millions d'euros en raison d'un plan d'aide de 35 millions pour le rugby amateur.