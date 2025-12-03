Rugby-La France face au Japon, les USA et les Samoa à la Coupe du monde 2027

(Actualisé avec réaction Galthié)

Le XV de France sera opposé au Japon, aux États-Unis et aux Samoa en phase de poules de la Coupe du monde 2027 en Australie (1er octobre-13 novembre), selon le tirage au sort effectué mercredi à Sydney.

Les Bleus ont hérité d'un groupe clément, en évitant par exemple l'Australie ou une nation européenne issue du chapeau 2.

Le Japon, 12e nation mondiale, compte un quart de finale en 2019 comme meilleur résultat comme les Samoa (19e nation mondiale) en 1991 et 1995 tandis que les États-Unis (16e) n'ont jamais atteint la phase à élimination directe.

"Avec le statut de tête de série, on pouvait imaginer qu'on aurait une poule abordable. On va quand même prendre le temps et respecter l'ensemble des équipes qui se sont qualifiées pour cette compétition", a réagi le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse.

Le Mondial australien sera le premier à 24 équipes, au lieu de 20 nations lors des éditions précédentes, avec six groupes de quatre équipes au premier tour. Des huitièmes de finale sont introduits pour la première fois lors de la phase à élimination directe.

Pour se qualifier, la France, cinquième au dernier classement mondial, devra terminer aux deux premières places de son groupe ou parmi les quatre meilleurs troisièmes.

S'ils venaient à remporter leur groupe E, les joueurs de Fabien Galthié seraient opposés en huitièmes de finale au deuxième du groupe D, probablement l'Écosse ou l'Irlande. En cas de qualification, ils seraient assurés d'affronter de nouveau un deuxième de poule en quarts de finale, possiblement les Fidji ou les Pays de Galles si la logique actuelle était respectée.

Le XV de France pourrait en revanche se retrouver dans le dernier carré avec la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre.

"C'est neuf titres de champions du monde qui sont dans ce tableau", a rappelé Fabien Galthié en référence aux quatre sacres de l'Afrique du Sud, aux trois couronnes de la Nouvelle-Zélande et aux deux titres de l'Australie.

Les All Blacks ont été tirés dans le groupe A du pays hôte, l'Australie, tandis que les Springboks figurent dans le groupe B avec l'Italie, la Géorgie et la Roumanie.

Le calendrier des rencontres sera révélé en février.

La composition des groupes :

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hong Kong

Groupe B : Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie

Groupe C : Argentine, Fidji, Espagne, Canada

Groupe D : Irlande, Écosse, Uruguay, Portugal

Groupe E : France, Japon, États-Unis, Samoa

Groupe F : Angleterre, Pays de Galles, Tonga, Zimbabwe.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)