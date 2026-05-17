Rugby-La France, encore battue par Angleterre, termine 2e du Tournoi des Six Nations féminin

(Actualisé avec détails)

Le XV de France féminin s'est de nouveau incliné contre l'Angleterre (43-28) dimanche lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations et termine ainsi à la deuxième place derrière son adversaire du jour pour la septième édition consécutive.

Dans cette "finale" du tournoi disputée devant 35.062 spectateurs au stade Atlantique de Bordeaux (Gironde), un nouveau record pour un match féminin de rugby en France, les Bleues ont concédé une 18e défaite de rang face aux invincibles Anglaises et leur première dans cette édition 2026 après quatre succès.

De son côté, l'Angleterre continue de régner sur l'épreuve avec un huitième Grand Chelem consécutif. Les Anglaises n'ont plus perdu dans le tournoi depuis une défaite à Grenoble face à la France en 2018 (18-17).

Malgré le doublé de Pauline Bourdon Sansus, dont l'ouverture du score sur une magnifique action, et les réalisations d'Anaïs Grando et de Rose Bernadou, les Françaises ont subi le réalisme anglais concrétisé par les essais de Sarah Bern et d'Amy Cokayne ainsi que par les doublés de Jess Breach et d'Ellie Kildunne.

Contrairement à l'an passé, dans un match à l'enjeu identique à Twickenham où les Bleues s'étaient cruellement inclinées d'un point (43-42) malgré un déficit de 24 unités en première période, les Tricolores n'ont pas manqué leur entame de match.

Elles ont cependant dû attendre 14 minutes pour concrétiser leur domination, autant dans la possession que dans l'occupation, grâce à Pauline Bourdon Sansus. La demi de mêlée a conclu une magnifique contre-attaque initiée par la défense d'Ambre Mwayembe et bonifiée par les jambes de Léa Murie.

Mais malgré sa domination et un rythme délirant, l'équipe de France a commis beaucoup trop d'erreurs pour mettre à profit ses incursions dans le camp adverse.

Sarah Bern (22e), tout en puissance, et Ellie Kildunne (29e), seule à la suite d'une interception, ont donné l'avantage au score dans la continuité de touches perdues par les Françaises (quatre touches perdues au total).

Dans une fin de première période cauchemardesque pour les Bleues, Jess Breach (36e) et de nouveau Ellie Kildunne (40e+1) ont creusé l'écart en faveur des Red Roses, qui sont rentrées aux vestiaires avec 19 points d'avance (26-7).

Après une pénalité réussie par Zoe Harrison (42e), presque parfaite au pied (6/7), les Françaises ont repris leur travail de domination territoriale et repris espoir.

Anaïs Grando a marqué sur l'aile droite après de nombreux temps de jeu (54e) avant que Pauline Bourdon Sansus ne s'offre, elle aussi, un doublé en perçant le rideau défensif anglais entre les perches (59e).

Revenues à dix unités, les joueuses de François Ratier ont été refroidies par le deuxième essai de Jess Breach (64e), bien servie dans son aile par Ellie Kildunne.

Le carton jaune d'Alexandra Chambon pour un plaquage dangereux à l'entame des dix dernières minutes n'a pas aidé l'équipe de France dans sa tentative désespérée de renverser le cours de la partie.

Amy Cokayne a parachevé le succès des championnes du monde en titre (78e), chambrant le public bordelais au passage. Dans un baroud d'honneur, Rose Bernadou a passé la ligne tout en puissance pour inscrire le quatrième essai tricolore (80e+1), en vain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)