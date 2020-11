Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rugby : l'Australie surprend les All Blacks Reuters • 07/11/2020 à 13:33









Rugby : l'Australie surprend les All Blacks par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le second rendez-vous en une semaine entre les Wallabies et les Blacks a tourné à l'avantage des les locaux. Après une défaite cuisante la semaine dernière pour la première journée du Championship (Tri-Nations) 43 à 5, les Australiens ont pris leur revanche. De justesse, 24/22, l'Australie a fait plier son adversaire au terme d'un match accroché (un carton rouge de part et d'autre). Prochaine rencontre samedi prochain entre la Nouzelle-Zélande et l'Argentine.

