Rugby : «Je n'ai pas assez prouvé», confie Jordan Joseph, capitaine des Bleuets

Considéré comme un phénomène, Jordan Joseph, 19 ans, n'a pas goûté à la douceur du temps dans le pays niçois. Là où le XV de France sort d'un stage de préparation pour le Tournoi des Six Nations, avec un premier match contre l'Angleterre ce dimanche (16 heures) au Stade de France.Le nouveau sélectionneur Fabien Galthié a pourtant procédé à une cure de rajeunissement du groupe en faisant appel à sept champions du monde des moins de 20 ans en 2018, l'équipe de... Jordan Joseph. A l'époque, ce dernier, plus jeune des Bleuets à 17 ans, après avoir été surclassé deux fois, avait été élu meilleur joueur du Mondial. nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull / Voici votre équipe de #FranceU20 pour le crunch !#NeFaisonsXV #FRAANG pic.twitter.com/XppEC3t8jC-- France Rugby (@FranceRugby) January 30, 2020 A l'annonce de la liste pour le Tournoi où ne figurait pas son nom, le 3e ligne centre du Racing 92 s'est empressé d'envoyer des SMS de félicitations à ses potes de promos, Demba Bamba, Romain Ntamack, Cameron Woki... Sans nourrir de frustration. « Je suis très content pour eux, ce ne sont que des bons mecs, c'est amplement mérité vu leurs performances en club. Moi, je n'ai pas assez montré de chose, pas assez prouvé pour pouvoir postuler au XV de France », considère, lucide, le natif de Gonesse (Val-d'Oise).Celui-ci n'a disputé que six matchs cette saison (5 en Top 14, 1 en Coupe d'Europe). « En septembre dernier, je me suis blessé contre Toulouse et j'ai souffert d'une grosse entorse au genou gauche qui m'a écarté des terrains pendant deux mois. Il y a eu aussi les choix du coach que j'ai acceptés car le groupe tournait. Bref, je n'ai pas assez joué... Je me retrouve donc avec ma catégorie d'âge, j'en profite au maximum en espérant réaliser de grandes performances », précise le capitaine des Bleuets (1,89 m, 115 kg).Battre enfin les Anglais...A commencer par ...