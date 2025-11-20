Rugby-Galthié mise sur la continuité face à l'Australie

(Actualisé avec précisions, déclarations)

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé jeudi trois changements dans sa composition pour affronter l'Australie, samedi, en conclusion de la tournée d'automne.

Absents samedi dernier à Bordeaux lors de la victoire contre les Fidji (34-21), le centre Gaël Fickou ainsi que les deuxièmes lignes Emmanuel Meafou et Thibaud Flament réintègrent l'équipe de départ.

Gaël Fickou, capitaine dans la défaite face à l'Afrique du Sud (32-17), retrouve son poste de centre à la faveur du forfait de Pierre-Louis Barassi.

Tous deux absents sur blessure face aux Fidji, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament remplacent en deuxième ligne Romain Taofifenua et Charles Ollivon.

Ce dernier, nommé joueur du match samedi dernier, ne quitte pas le XV de départ pour autant puisqu'il retrouve un poste plus habituel pour lui, en troisième ligne, aux côtés de Grégory Alldritt et d'Anthony Jelonch. Il pousse sur le banc Oscar Jegou.

Un banc duquel le centre Kalvin Gourgues devrait sortir en cours de match pour honorer sa première sélection.

"Les titulaires indiscutables en 4 et en 5 sont Emmanuel Meafou et Thibaud Flament. Ils sont de nouveau disponibles, on ne se prive pas de les titulariser", a déclaré Fabien Galthié en conférence de presse. "Charles (Ollivon), avec sa performance à Bordeaux (contre les Fidji), a gagné sa place contre l'Australie."

Grégory Alldritt, absent du premier match, sera capitaine pour un deuxième test consécutif alors que Gaël Fickou l'était face à l'Afrique du Sud en ouverture de cette tournée.

"La cohérence était de le laisser à ce poste-là", a dit le sélectionneur au sujet d'Alldritt.

Les Bleus tenteront samedi soir au Stade de France de conclure leur tournée d'automne par une sortie convaincante après une défaite face aux doubles champions du monde en titre et une victoire longue à se dessiner face aux Fidji.

"Il y a des chances qu'on soit plus homogène sur ce troisième match. Notre ambition est claire, c'est de performer sur ce troisième match", a ajouté Fabien Galthié.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Damian Penaud, 13-Nicolas Depoortere, 12-Gaël Fickou, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Romain Ntamack, 9-Maxime Lucu, 8-Grégory Alldritt (capitaine), 7-Charles Ollivon, 6-Anthony Jelonch, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Régis Montagne, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants : 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Thomas Laclayat, 19-Romain Taofifenua, 20-Hugo Auradou, 21-Oscar Jegou, 22-Baptiste Jauneau, 23-Kalvin Gourgues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)