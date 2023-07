Rugby: fin de course pour l'arrière écossais Stuart Hogg

L'arrière Stuart Hogg après la victoire de l'Ecosse sur l'Angleterre dans le Tournoi le 4 février 2023 au stade de Twickenham à Londres ( AFP / Glyn KIRK )

Ses relances fulgurantes ne feront plus trembler les adversaires de l'Ecosse: l'arrière Stuart Hogg, 31 ans et 100 sélections avec le XV au chardon, a annoncé dimanche via sa Fédération mettre fin à sa carrière "avec effet immédiat", sans même participer au Mondial de rugby.

"Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby mais cette fois-ci mon corps n'a pas été en capacité de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin", a déclaré le joueur du XV du Chardon, cité dans un communiqué publié par la Scottish Rugby Union (SRU).

Le N.15 des Chiefs d'Exeter avait envisagé de raccrocher les crampons à l'issue du Mondial, organisé en France du 8 septembre au 28 octobre. "Je ne pense pas que mon corps puisse atteindre les standards que je me suis fixés pendant encore longtemps", avait-il expliqué en juillet.

Après un début d'année 2023 contrarié par une blessure au niveau d'un pied, il avait en effet manqué le dernier match de son équipe contre l'Italie lors du Tournoi des Six nations.

Sa sortie prématurée, sans pouvoir affronter l'Afrique du Sud ou l'Irlande sur les pelouses françaises, est un coup dur pour l'Ecosse, dont il a été un des symboles du renouveau après un début des années 2000 bien terne.

Stuart Hogg, l'arrière du XV d'Ecosse, au cours du match du Tournoi contre l'Italie le 12 mars 2022 au tadio Olimpico à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Grâce à son sens du jeu, sa vitesse et ses relances osées, Hogg s'est imposé comme le titulaire indiscutable au poste de N.15 de l'Ecosse et comme un des meilleurs joueurs mondiaux à son poste, participant notamment à la victoire historique de 2021 en Angleterre, la première depuis 38 ans.

Avec son éclosion et celle d'autres joueurs comme l'ouvreur Finn Russell ou le deuxième ligne Jonny Gray, l'Ecosse n'est plus un faire-valoir, comme en témoigne sa victoire contre les Bleus au Stade de France, toujours en 2021, du jamais vu depuis 1999.

- Le fardeau du capitanat -

Le style spectaculaire de Stuart Hogg, éloigné de celui de son prédécesseur, l'emblématique mais plus classique Chris Paterson (109 sélections), lui a permis de devenir le meilleur marqueur de l'histoire du XV du Chardon (27 essais) et le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection.

Nommé capitaine de l'Ecosse en 2020, l'explosif arrière semble alourdi par cette charge: ses jambes se font moins alertes, ses choix plus hésitants.

En octobre 2022, il cède ce capitanat au troisième ligne Jamie Ritchie. "Stuart ne dirait jamais que c'était un fardeau, mais en tant qu'entraîneur c'est quelque chose que vous devez évaluer", expliquait alors son sélectionneur Gregor Townsend, préférant le voir se concentrer sur son jeu.

L'arrière du XV d'Ecosse Suart Hogg brandit la Calcutta Cup récompensant le vainqueur du match entre Ecossais et Anglais le 5 février 2022 au stade Murrayfield à Edimbourg ( AFP / ANDY BUCHANAN )

Elu meilleur joueur du Tournoi des Six nations en 2016 et 2017, Hogg avait également été sélectionné pour une tournée des Lions britanniques et irlandais à trois reprises (2013, 2017 et 2021).

Sa tournée de 2017 avait été écourtée par une fracture du visage, mais en 2021, il avait obtenu deux sélections avec les Lions contre l'Afrique du Sud en tant que titulaire, pour une victoire et une défaite.

Hogg, qui avait signé son premier contrat professionnel avec les Glasgow Warriors en 2011, avait effectué ses débuts avec l'Écosse l'année suivante lors du Tournoi des six nations.

Le natif de Melrose avait connu le succès en club en remportant le Pro12 en 2015 avec Glasgow et en signant un doublé championnat d'Angleterre-Coupe d'Europe avec Exeter en 2020.