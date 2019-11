Rugby féminin : les Bleues de nouveau battues par l'Angleterre

Elles avaient été croquées à Clermont, la semaine passée (10-20). Ce samedi, les Bleues ont longtemps cru tenir leur revanche, avant de céder dans les derniers instants, face à leurs rivales anglaises (17-15), au Sandy Park d'Exeter.Ce qu'il faut retenirSur un exploit individuel, Laure Sansus avait lancé l'équipe de France en début de rencontre. Brouillonnes et trop indisciplinées, les joueuses d'Annick Hayraud se rendent coupables de nombreuses erreurs qui permettent à l'Angleterre de refaire son retard, grâce à la botte d'Emily Scarratt (12 pts).Alors qu'un essai de Caroline Boujard (65e) permet aux Françaises de reprendre l'avantage (15-12), un ultime essai de Lydia Thompson met fin à leurs espoirs. Pour le deuxième match de leur tournée d'automne, le XV de France féminin subit donc sa deuxième défaite. Il retrouvera l'Angleterre le 2 février, en ouverture du Tournoi des 6 Nations.La bourde : l'erreur de Peyronnet qui coûte cherRemplaçante à Marcel-Michelin, Morgane Peyronnet avait cette fois été préférée à Caroline Drouin. Au terme d'un match en demi-teinte, l'ouvreuse de Montpellier a commis une erreur lourde de conséquence. A la 79e minute, elle se manque au pied et offre une relance idéale. Une bévue qui profite aux Anglaises, qui récupèrent et utilisent espace laissé sur le flanc droit pour sceller l'issue du match par Lydia Thompson. C'EST TERRIBLE ! L'essai de Lydia Thompson pour les Anglaises en toute fin de match, alors qu'il ne restait qu'une minute de jeu (17-15)... Le live à suivre ici null https://t.co/82rgOF5qMb#ANGFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/HU6ik5St0C-- France tv sport (@francetvsport) 16 novembre 2019L'essai : l'éclair de SansusOn joue la 25e minute quand, sur une action individuelle, Sansus permet aux siennes de prendre les devants. Face au mur blanc, la demi de mêlée choisit de taper par-dessus, pour elle-même. Un rebond favorable et la vivacité de la ...