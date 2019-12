Rugby, fédérale 2 : la grosse désillusion de Beauvais

Capuche sur la tête, Jean-Pierre Lalloz tire frénétiquement sur sa cigarette près du terrain. A quelques mètres, Esteban Devich a le regard dans le vide. Les deux co-entraîneurs de Beauvais peinent à digérer la défaite (37-33) enregistrée ce dimanche en Fédérale 2 sur la pelouse boueuse de Saint-Denis. En toile de fond, les Franciliens fêtent la victoire en chantant, tandis que les joueurs picards règlent leurs comptes en cercle au centre du terrain. Ce deuxième revers en dix journées chez le troisième les empêchent ainsi de devenir leader aux dépens de Marcq-en-Baroeul, tenu en échec (20-20) à Courbevoie. « Il faut qu'on redescende sur terre. Je suis très en colère ! », martèle Jean-Pierre Lalloz, dont les hommes menaient pourtant tranquillement (0-12) après une dizaine de minutes de jeu grâce à deux essais. Mais le prétendant à la montée s'est relâché au point d'être dominé (25-19) à la pause puis de courir après le score sans jamais réussir à reprendre l'avantage. « Je déteste perdre comme ça, poursuit Lalloz. Le challenge à Saint-Denis, c'était l'enthousiasme et la générosité. On s'est fait défoncer dans ces domaines. On a complètement vrillé, on est tombés dans la facilité et on les a remis dans le match. On est trop inconstants... »Cette colère se retrouve du côté d'Esteban Devich, qui ne trouve d'ailleurs aucune excuse à ses joueurs. Comme son binôme, il pointe les difficultés des siens contre les autres favoris. Le duo garde encore en tête la déroute (55-27) du 10 novembre à Marcq-en-Baroeul. « Je suis très déçu, martèle Devich. Face au haut de tableau, on ne peut pas se permettre ces errements défensifs, et de telles erreurs de replacement. On a pris 37 points, on paye le nombre de plaquages ratés. On est aussi devenus très faibles en touche, ce n'est pas normal, c'était notre point fort. On a perdu, mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-même ! » La fiche ...