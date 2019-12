Rugby : et si le Stade Français était relégué...

L'opération sauvetage devait commencer à Brive. Le petit point rapporté de Corrèze, un bonus défensif décroché face à une équipe timorée, prouve que l'entreprise s'annonce compliquée. Top 14 ou Pro D2 ? Pour le moment, le Stade Français file vers la relégation et sa défaite à Brive ce dimanche midi (26-21) suscite d'abord des inquiétudes. La fébrilité des joueurs parisiens, leur manque de confiance et de repères prouvent que l'esprit de révolte ne suffit pas.Battus pour la huitième fois en dix matchs de championnat, les Soldats roses n'ont pas fait beaucoup mieux sous l'autorité des entraîneurs novices Sempéré et Arias que sous le management directif d'Heyneke Meyer qu'ils sont parvenus à pousser dehors le 12 novembre. « On a vu des joueurs qui commencent à se rebeller, qui n'ont pas lâché, c'est très bien, relève Julien Arias pour se rassurer. On est sur la bonne voie. » Le capitaine Yoann Maestri enchaîne : « Par le passé, on se serait écroulé après avoir été mené à la mi-temps (20-8), mais là on a fait preuve d'abnégation et nous sommes revenus. »Les discours n'effacent pas les chiffres cependant. Les Parisiens pointent à six longueurs d'Agen, avant-dernier, et à huit de Castres, pour le moment barragiste. La Pro D2 est bien plus qu'une vilaine illusion. Elle s'inscrit comme une échéance probable. Quelles en seraient les conséquences ? Elles seraient désastreuses pour un club qui devait, selon les propres mots de son propriétaire Hans-Peter Wild à son arrivée en juin 2017, devenir le meilleur du monde. Il commencerait par subir une fuite de ses talents.Les internationaux quitteraient aussitôt le navire« Aujourd'hui, à peu près tous les joueurs du Top 14 possèdent des clauses de rupture de contrat en cas de descente en Pro D2 », explique un agent. Les internationaux français ou étrangers quitteraient aussitôt le navire pour éviter d'être oubliés par leurs ...